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РИА Новости

Черников: нужно создать все условия для безопасного передвижения пешеходов

13:00 12.11.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой ГУОБДД МВД РоссииНачальник ГУОБДД МВД России, генерал-лейтенант полиции Михаил Черников в эфире "Авторадио"
Начальник ГУОБДД МВД России, генерал-лейтенант полиции Михаил Черников в эфире Авторадио
© Фото : предоставлено пресс-службой ГУОБДД МВД России
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Важнее не ужесточать ответственность для пешеходов-нарушителей, а создавать условия для их безопасного движения по улично-дорожной сети, заявил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

"Мы привлекаем пешеходов к ответственности, но я все-таки больше сторонник того, чтобы создать им условия для безопасного перехода дорог", - сказал Черников, выступая в эфире "Авторадио".

Он рассказал, что в Московской области в следующем году, например, запланировано оборудование порядка пятисот километров тротуаров вне проезжей части.
"Мы сейчас эти вопросы прорабатываем, потому что в принципе затраты не сильно большие, при этом, когда пешеходные и автомобильные потоки разделяются, это прежде всего безопасно и очень эффективно", - отметил глава российской Госавтоинспекции.
Черников также обратил внимание на рост загруженности улично-дорожной сети велосипедами и современными персональными средствами передвижения – сегвеями, электросамокатами, моноколесами. И новые тротуары, по мнению, генерала, помогут решить эту проблему.
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Еще одной проблемой, представляющей опасность для пешеходов, начальник ГУОБДД МВД России считает их собственную невнимательность.
"К сожалению, сегодня пешеходы смотрят в свои гаджеты, ходят в наушниках, абсолютно не реагируя на транспортные потоки на улице, и очень невнимательно переходят проезжую часть", - сказал Черников. Он уточнил, что в городах обязательно должны присутствовать пешеходные ограждения или же иные искусственные сооружения, которые позволяют пешеходам безопасно миновать проезжую часть, не подвергая свою жизнь и здоровье опасности.
Ранее в Госавтоинспекции МВД России сообщили, что за десять месяцев текущего года в стране произошло 37716 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, что на 5,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В них погибли 3711 (- 11,5%) и пострадали 35600 (- 4,5%) человек.
По данным Госавтоинспекции, в России третий год подряд наблюдается сокращение количества аварий с участием пешеходов, что является результатом в том числе и изменения инфраструктуры автомобильных дорог. В рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" пешеходные переходы совмещаются с искусственными неровностями, обозначаются хорошо видимой разметкой, оснащаются дорожными знаками и светофорами.
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