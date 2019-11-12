Черников: нужно создать все условия для безопасного передвижения пешеходов

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Важнее не ужесточать ответственность для пешеходов-нарушителей, а создавать условия для их безопасного движения по улично-дорожной сети, заявил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

"Мы привлекаем пешеходов к ответственности, но я все-таки больше сторонник того, чтобы создать им условия для безопасного перехода дорог", - сказал Черников, выступая в эфире "Авторадио".

Он рассказал, что в Московской области в следующем году, например, запланировано оборудование порядка пятисот километров тротуаров вне проезжей части.

"Мы сейчас эти вопросы прорабатываем, потому что в принципе затраты не сильно большие, при этом, когда пешеходные и автомобильные потоки разделяются, это прежде всего безопасно и очень эффективно", - отметил глава российской Госавтоинспекции.

Черников также обратил внимание на рост загруженности улично-дорожной сети велосипедами и современными персональными средствами передвижения – сегвеями, электросамокатами, моноколесами. И новые тротуары, по мнению, генерала, помогут решить эту проблему.

Еще одной проблемой, представляющей опасность для пешеходов, начальник ГУОБДД МВД России считает их собственную невнимательность.

"К сожалению, сегодня пешеходы смотрят в свои гаджеты, ходят в наушниках, абсолютно не реагируя на транспортные потоки на улице, и очень невнимательно переходят проезжую часть", - сказал Черников. Он уточнил, что в городах обязательно должны присутствовать пешеходные ограждения или же иные искусственные сооружения, которые позволяют пешеходам безопасно миновать проезжую часть, не подвергая свою жизнь и здоровье опасности.

Ранее в Госавтоинспекции МВД России сообщили, что за десять месяцев текущего года в стране произошло 37716 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, что на 5,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В них погибли 3711 (- 11,5%) и пострадали 35600 (- 4,5%) человек.