Жительница Саратовской области оставила новорожденного ребенка на свалке

По данным следствия, днем 11 ноября женщина родила девочку в квартире своего знакомого в одном из сел Новобурасского района Саратовской области, после этого она вынесла новорожденную на улицу и оставила на свалке с бытовыми отходами. Затем женщина пошла домой, где рассказала мачехе о случившемся. Последняя, по информации СУ СК, сообщила о произошедшем в скорую, после чего ребенок был госпитализирован.