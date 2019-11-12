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РИА Новости

Жительница Саратовской области оставила новорожденного ребенка на свалке

12:59 12.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
САМАРА, 12 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Саратовской области, которая оставила на свалке своего новорожденного ребенка, сообщает во вторник СУ СК по региону.
По данным следствия, днем 11 ноября женщина родила девочку в квартире своего знакомого в одном из сел Новобурасского района Саратовской области, после этого она вынесла новорожденную на улицу и оставила на свалке с бытовыми отходами. Затем женщина пошла домой, где рассказала мачехе о случившемся. Последняя, по информации СУ СК, сообщила о произошедшем в скорую, после чего ребенок был госпитализирован.
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"В отношении 33-летней жительницы одного из сел Новобурасского района Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 – статьи 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка)", - говорится в сообщении.
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