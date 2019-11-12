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РИА Новости

Объем распродаж в "День холостяков" на Tmall превысил $38 млрд

12:55 12.11.2019
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CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / StockSnap /
МОСКВА, 12 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Объем сделок в рамках крупнейшей в мире онлайн-распродажи по случаю китайского "Дня холостяков" на торговой платформе Tmall за сутки достиг 268,4 миллиарда юаней (около 38,3 миллиарда долларов).
По сообщению интернет-гиганта Alibaba, владельца Tmall, в нынешнем году более 22 тысяч зарубежных брендов из 200 стран и регионов мира приняли участие в массовой распродаже.
Напомним, что 11 ноября 2009 года китайский гигант электронной коммерции запустил ежегодную акцию онлайн-шоппинга 11 ноября, который среди молодежи Китая известен как "День холостяков".
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