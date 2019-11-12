Объем распродаж в "День холостяков" на Tmall превысил $38 млрд

Объем сделок в рамках крупнейшей в мире онлайн-распродажи по случаю китайского "Дня холостяков" на торговой платформе Tmall за сутки достиг 268,4 миллиарда юаней (около 38,3 миллиарда долларов).

По сообщению интернет-гиганта Alibaba, владельца Tmall, в нынешнем году более 22 тысяч зарубежных брендов из 200 стран и регионов мира приняли участие в массовой распродаже.