Россия за сутки зафиксировала 21 нарушение перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован 21 факт открытия огня в провинциях: Хама – восемь, Алеппо - семь, Латакия - шесть. Турецкой частью представительства зафиксировано 16 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – шесть, Идлиб – семь, Хама – два, Алеппо – один", - говорится в сообщении.