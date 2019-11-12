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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-12T12:54Z
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РИА Новости

Россия за сутки зафиксировала 21 нарушение перемирия в Сирии

12:54 12.11.2019
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© Фото : SANAАлеппо
Алеппо
© Фото : SANA
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 21 случай нарушения режима прекращения огня, Турция - 16, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован 21 факт открытия огня в провинциях: Хама – восемь, Алеппо - семь, Латакия - шесть. Турецкой частью представительства зафиксировано 16 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – шесть, Идлиб – семь, Хама – два, Алеппо – один", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводились.
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