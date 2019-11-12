Число погибших в ДТП детей-пешеходов за 10 месяцев сократилось на 22%

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Число детей-пешеходов, погибших на российских дорогах, за десять месяцев текущего года сократилось на 22,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Сергей Хранцкевич.

"Эта внушающая оптимизм динамика – результат совместной разъяснительной работы с детьми, начиная со старших групп детского сада, которую проводят Госавтоинспекции и Минпросвещения. Сегодня все чаще юные участники дорожного движения сами готовы объяснить родителям, почему не надо перебегать дорогу на красный сигнал светофора, - сказал Хранцкевич.

Он напомнил, что в конце октября в режиме онлайн на интернет-портале Юных инспекторов движения России прошло беспрецедентное по охвату добровольное тестирование школьников по тематике безопасности дорожного движения. Исследование охватило более четверти миллиона школьников с 1 по 11 классы. При этом самой многочисленной стала младшая группа – в тестировании приняли участие около 130 тысяч учеников начальных классов. Из них правильно ответили на вопросы порядка 60 тысяч участников, а свыше пяти тысяч - набрали сто и более баллов. Всего в тестировании приняли участие свыше 250 тысяч российских школьников.

Тестирование стало частью информационно-пропагандистской программы, которая реализуется в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".