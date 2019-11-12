В ЛНР автобус перевернулся из-за отказа тормозов, восемь человек пострадали

"Из пояснений водителя следует, что при подъезде к лагерю отказали тормоза, он попытался направить транспортное средство на обочину, где автобус перевернулся на бок. В салоне находились 23 человека, восемь из них в возрасте от 27 до 60 лет получили различные травмы, в основном ушибы и вывихи", - уточнили в ведомстве.