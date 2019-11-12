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РИА Новости

В ЛНР автобус перевернулся из-за отказа тормозов, восемь человек пострадали

12:54 12.11.2019 (обновлено: 12:58 12.11.2019)
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© Фото : МЧС ЛНРАвтобус перевернулся в районе села Дубовая балка в самопровозглашенной Луганской народной республике. 12 ноября 2019
Автобус перевернулся в районе села Дубовая балка в самопровозглашенной Луганской народной республике. 12 ноября 2019
© Фото : МЧС ЛНР
Автобус перевернулся в районе села Дубовая балка в самопровозглашенной Луганской народной республике. 12 ноября 2019
ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. Автобус перевернулся в самопровозглашенной Луганской народной республике из-за отказа тормозов, восемь человек получили травмы, заявили РИА Новости во вторник в пресс-службе МЧС ЛНР.
"Двенадцатого ноября в 7.58 (совпадает с мск) в службу 101 города Ровеньки от сотрудника скорой помощи поступило сообщение о том, что в районе села Дубовая балка перевернулся автобус, который вез рабочих для ремонтных работ в детском загородном лагере "Зарница", есть пострадавшие", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что для обеспечения пожарной безопасности на место происшествия был направлен Ровеньковский государственный пожарно-спасательный отряд.
"Из пояснений водителя следует, что при подъезде к лагерю отказали тормоза, он попытался направить транспортное средство на обочину, где автобус перевернулся на бок. В салоне находились 23 человека, восемь из них в возрасте от 27 до 60 лет получили различные травмы, в основном ушибы и вывихи", - уточнили в ведомстве.
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ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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