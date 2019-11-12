В ЛНР автобус перевернулся из-за отказа тормозов, восемь человек пострадали

ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. Автобус перевернулся в самопровозглашенной Луганской народной республике из-за отказа тормозов, восемь человек получили травмы, заявили РИА Новости во вторник в пресс-службе МЧС ЛНР.
"Двенадцатого ноября в 7.58 (совпадает с мск) в службу 101 города Ровеньки от сотрудника скорой помощи поступило сообщение о том, что в районе села Дубовая балка перевернулся автобус, который вез рабочих для ремонтных работ в детском загородном лагере "Зарница", есть пострадавшие", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что для обеспечения пожарной безопасности на место происшествия был направлен Ровеньковский государственный пожарно-спасательный отряд.
"Из пояснений водителя следует, что при подъезде к лагерю отказали тормоза, он попытался направить транспортное средство на обочину, где автобус перевернулся на бок. В салоне находились 23 человека, восемь из них в возрасте от 27 до 60 лет получили различные травмы, в основном ушибы и вывихи", - уточнили в ведомстве.