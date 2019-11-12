Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье"

Участники:
- член Совета по правам человека при Президенте Российской Федерации Кирилл ВЫШИНСКИЙ;
- ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег НЕМЕНСКИЙ;
- украинский политолог Александр СЕМЧЕНКО;
- украинский журналист Владимир СКАЧКО;
- обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир КОРНИЛОВ.
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Под модным лозунгом борьбы с фальшивыми новостями на Украине разворачивается тотальное наступление на СМИ. По указанию президента Зеленского в Верховной Раде создается специальная комиссия по расследованию деятельности и источников финансирования ряда телеканалов. Один из них уже лишен лицензии, на другом проведены обыски. На прошлой неделе представители власти сделали ряд заявлений о необходимости усиления контроля над содержанием новостей и функционированием социальных сетей, прежде всего – YouTube. Похоже, "cлуга народа" готов пойти в ограничении свободы слова гораздо дальше, чем Петр Порошенко.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- член Совета по правам человека при Президенте Российской Федерации Кирилл ВЫШИНСКИЙ;
- ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег НЕМЕНСКИЙ;
- украинский политолог Александр СЕМЧЕНКО;
- украинский журналист Владимир СКАЧКО;
- обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир КОРНИЛОВ.
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Под модным лозунгом борьбы с фальшивыми новостями на Украине разворачивается тотальное наступление на СМИ. По указанию президента Зеленского в Верховной Раде создается специальная комиссия по расследованию деятельности и источников финансирования ряда телеканалов. Один из них уже лишен лицензии, на другом проведены обыски. На прошлой неделе представители власти сделали ряд заявлений о необходимости усиления контроля над содержанием новостей и функционированием социальных сетей, прежде всего – YouTube. Похоже, "cлуга народа" готов пойти в ограничении свободы слова гораздо дальше, чем Петр Порошенко.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/