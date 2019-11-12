Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье"

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14 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Команда Зеленского объявляет охоту на ведьм". Мероприятие пройдет в рамках спецпроекта "Украинское досье".