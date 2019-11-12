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РИА Новости

В Кремле напомнили об обязательствах Киева по особому статусу Донбасса

12:43 12.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Обязательство о закреплении особого статуса Донбасса в законодательстве Украины должно быть выполнено, в разговоре президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель подчеркивалась необходимость этого, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В принципе это одно из обязательств, давних обязательств, взятое на себя украинской стороной. И это обязательство должно быть выполнено. В данном случае во время разговора была подчеркнута необходимость этого выполнения", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос об упоминании в разговоре Путина и Меркель необходимости закрепления особого статуса Донбасса в украинском законодательстве.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаАнгела МеркельДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваМинскООНВ мире
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