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РИА Новости

МИД предупредил россиян о транспортных ограничениях в Барселоне

12:42 12.11.2019
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© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкАкции протеста в Барселоне
Акции протеста в Барселоне
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел России предупредило россиян о транспортных ограничениях в испанской Барселоне из-за запланированной на вечер вторника манифестации.
"Испания – 12 ноября в г. Барселона в 19:30 (местн. вр.) запланировано проведение манифестации; повышенные меры безопасности; ограничение движения транспорта", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
Верховный суд Испании 14 октября вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Троих признали виновными в неподчинении, они получили штрафы. После этого в автономном сообществе начались акции протеста и беспорядки.
Досрочные парламентские выборы в Испании состоялись 10 ноября. Они стали четвертыми выборами за четыре года.
Палаточный городок студентов в центре Барселоны в знак протеста против вердикта Верховного суда в отношении политиков, причастных к проведению референдума о независимости Каталонии
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В связи с выборами дополнительные силы правопорядка – представители гражданской гвардии и национальной полиции – направлены в Каталонию, где накануне и после голосования ожидаются акции протеста, сообщил ранее и.о. премьера Испании Педро Санчес.
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МИД РФБарселонаИспанияВ мире
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