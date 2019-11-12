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РИА Новости

В Тюменской области два человека погибли в ДТП

12:36 12.11.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Автомобиль "Лада" 12-й модели в Тюменской области съехал в кювет и перевернулся, двое погибли, еще два человека пострадали, сообщает во вторник управление ГИБДД по региону.
"Автомобиль "Лада" 12-й модели съехал в кювет и перевернулся сегодня около 5.00 (3.00 мск) на автодороге между селами Огнево и Песчаное Казанского района. В результате дорожной аварии погибли 43-летний мужчина и 49-летняя женщина, жители Казанского района. Травмы получили еще два человека, также находившиеся в автомобиле 28-летний мужчина и 34-летняя женщина", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что пострадавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время устанавливается, кто из участников дорожно-транспортного происшествия находился за рулем автомобиля в момент аварии, уточняет автоинспекция.
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ГИБДД МВД РФТюменская областьПроисшествия
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