В Тюменской области два человека погибли в ДТП

"Автомобиль "Лада" 12-й модели съехал в кювет и перевернулся сегодня около 5.00 (3.00 мск) на автодороге между селами Огнево и Песчаное Казанского района. В результате дорожной аварии погибли 43-летний мужчина и 49-летняя женщина, жители Казанского района. Травмы получили еще два человека, также находившиеся в автомобиле 28-летний мужчина и 34-летняя женщина", - говорится в сообщении.