В Ростуризме рассказали о преимуществах электронных виз

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Новая стратегия развития туризма РФ до 2035 года, подразумевающая введение электронных виз для въезда в РФ в большинстве городов страны с 2021 года, позволит увеличить въездной турпоток в конкретных регионах на 20-30%, заявил советник руководителя Дмитрий Горин. Новая стратегия развития туризма РФ до 2035 года, подразумевающая введение электронных виз для въезда в РФ в большинстве городов страны с 2021 года, позволит увеличить въездной турпоток в конкретных регионах на 20-30%, заявил советник руководителя Федерального агентства по туризму

Выступая на 7-ой международной конференции Online Travel, он рассказал, что уже видны первые плоды действия новой стратегии развития туризма.

"Это изменения визовых правил. То, что началось во Владивостоке, продолжилось в Калининграде и Санкт-Петербурге - это электронная виза. Сейчас граждане 53 стран в Калининграде и Санкт-Петербурге могут получить бесплатную визу в интернете за четыре дня без всяких формальностей, просто загрузив свои персональные данные. Такое путешествие может продолжаться восемь дней", - пояснил Горин.

Представитель Ростуризма отметил, что это очень важный момент стратегии, так как там большое внимание уделяется экспорту услуг. По его словам, Ростуризм выходит с инициативой постепенно и планово увеличивать количество дней пребывания по электронной визе на территории РФ.

"Мы надеемся, что наше предложение будет рассмотрено и их количество будет увеличено до 16 дней с учетом необъятной географии нашей страны. Сейчас уже можно подводить некоторые итоги. Согласно оценкам наших коллег в Санкт-Петербурге, такая стратегия приведёт к увеличению роста въездного туризма в конкретном регионе на 20-30%", - сообщил Горин.