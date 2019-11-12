Региональный центр Банка БРИКС появится в России

МОСКВА, 12 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Правительство РФ одобрило проект соглашения с Новым банком развития (НБР) БРИКС о размещении в стране Евразийского регионального центра этой международной организации.
В задачи нового учреждения будет входить сопровождение и поддержка реализации проектов Нового банка развития в области инфраструктуры, взаимодействие в рамках мандата НБР с национальными, государственными и частными структурами и оказание технического содействия в подготовке и реализации его проектов.
Штаб-квартира Нового банка развития расположена в Китае, постепенное открытие региональных центров будет происходить и в других странах-участницах БРИКС.