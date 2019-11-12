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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2019-11-12T13:08Z
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РИА Новости

Региональный центр Банка БРИКС появится в России

12:30 12.11.2019 (обновлено: 13:08 12.11.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Bb3015 / New Development Bank's logo in the HQ of the bank in Shanghai (cropped a photo)Логотип Нового банка развития БРИКС в штаб-квартире в Шанхае
Логотип Нового банка развития БРИКС в штаб-квартире в Шанхае
CC BY-SA 4.0 / Bb3015 / New Development Bank's logo in the HQ of the bank in Shanghai (cropped a photo)
МОСКВА, 12 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Правительство РФ одобрило проект соглашения с Новым банком развития (НБР) БРИКС о размещении в стране Евразийского регионального центра этой международной организации.
В задачи нового учреждения будет входить сопровождение и поддержка реализации проектов Нового банка развития в области инфраструктуры, взаимодействие в рамках мандата НБР с национальными, государственными и частными структурами и оказание технического содействия в подготовке и реализации его проектов.
Штаб-квартира Нового банка развития расположена в Китае, постепенное открытие региональных центров будет происходить и в других странах-участницах БРИКС.
Китайские юани
27 февраля, 11:22Россия-Китай: Главное
Новый банк развития БРИКС разместил в Китае бонды на 3 млрд юаней
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Россия-Китай: ГлавноеБРИКСКитайРоссия
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