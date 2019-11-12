Региональный центр Банка БРИКС появится в России

В задачи нового учреждения будет входить сопровождение и поддержка реализации проектов Нового банка развития в области инфраструктуры, взаимодействие в рамках мандата НБР с национальными, государственными и частными структурами и оказание технического содействия в подготовке и реализации его проектов.