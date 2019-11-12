Регуляторы в РФ и США могут одобрить покупку Fortum акций Uniper в марте

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Положительное решение регуляторов РФ и США относительно приобретения финским концерном Fortum акций немецкой компании Uniper ожидается к концу первого квартала будущего года, говорится в финансовой отчетности Uniper за третий квартал.
"Сделка подлежит одобрению регуляторов в России и США, которое Fortum ожидает к концу первого квартала 2020 года", - говорится в отчетности.
В октябре Fortum заключил соглашение с компаниями Elliott и Knight Vinke о приобретении более чем 20,5% акций Uniper, в результате чего доля финской компании в немецкой возрастает более чем до 70,5%. Но сделка должна быть одобрена регулирующими органами РФ и США.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России уже получила соответствующее ходатайство. Пока сделке мешает водоканал российской "Юнипро", обладающий статусом стратегически важного, поскольку контролирующий акционер Fortum - финское государство. Кроме того, на Сургутской ГРЭС-2 "Юнипро" есть лаборатория с лицензией на работу с микроорганизмами IV группы патогенности, что также подпадает под регулирование закона о стратегически важных активах.
ФАС надеется, что законодательные поправки, которые позволят одобрить сделку Uniper и Fortum, будут приняты в РФ до конца года, говорил в октябре глава службы Игорь Артемьев. По его словам, таким образом можно решить вопрос и с водоканалом, и с лабораторией.
Uniper была образована 1 января 2016 года в рамках реорганизации компании E.ON, в результате которой бизнес традиционной энергетики был выделен в отдельную фирму. Uniper принадлежит российская "дочка" - "Юнипро", в состав которой входят Яйвинская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, филиал "Э.ОН Инжиниринг" и московское представительство ПАО "Юнипро".