В Greenpeace предложили запретить влажные салфетки в России

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Greenpeace предлагает запретить использование в России основных 10 одноразовых пластиковых загрязнителей окружающей среды, в том числе влажных салфеток, говорится в письме российского отделения организации на имя главы Greenpeace предлагает запретить использование в России основных 10 одноразовых пластиковых загрязнителей окружающей среды, в том числе влажных салфеток, говорится в письме российского отделения организации на имя главы Минприроды Дмитрия Кобылкина.

Ранее под эгидой российского отделения Greenpeace прошли аудиты пластикового загрязнения акваторий РФ в 51 регионе страны. После анализа полученных данных эксперты предложили ряд мер по сокращению пластикового загрязнения, которые изложены в этом письме.

"Введение запрета на оборот… одноразовых неизвлекаемых и трудноперерабатываемых (многослойных, композитных, немаркированных) товаров, тары и/или упаковки немедицинского назначения: пакеты майки и фасовочные пакеты, контейнеры и посуда (пищевые контейнеры, чашки, стаканчики, крышки от стаканчиков, столовые приборы). Ватные палочки на пластиковой основе, влажные салфетки, трубочки и мешалки для напитков, пластиковые палочки для воздушных шаров, палочки для конфет", - говорится в письме.

Как пояснил РИА Новости эксперт российского отделения Greenpeace Дмитрий Нестеров, влажные салфетки содержат в себе пластиковые волокна, которые не разлагаются.