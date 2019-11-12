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РИА Новости

Чистая прибыль Uniper за I-III кварталы составила 1 млрд евро

12:17 12.11.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5, 10 и 20 евро
Банкноты номиналом 5, 10 и 20 евро
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Чистая прибыль международного энергетического концерна Uniper, приходящаяся на акционеров, за первые девять месяцев 2019 года составила 1,01 миллиарда евро против убытка в 550 миллионов евро за тот же период годом ранее, говорится в отчетности компании.
Выручка Uniper за этот период опустилась на 0,5%, до 52,778 миллиарда евро. Скорректированный показатель EBIT составил 203 миллиона евро, что в два раза меньше показателя год назад. Прибыль на акцию составила 2,76 евро против убытка в 1,5 евро годом ранее.
В третьем квартале чистая прибыль компании составила 84 миллиона евро против чистого убытка в 4 миллиона евро год назад. Выручка уменьшилась на 6% в годовом выражении и составила 16,057 миллиарда евро. Прибыль на акцию составила 0,23 евро против убытка в 0,01 евро в 2018 году. Чистый долг компании на 30 сентября составил 3,6 миллиарда евро, увеличившись за год на 43,5%.
Компания также улучшила прогноз результатов своей деятельности на текущий год. Так, скорректированный показатель EBIT ожидается на уровне в 750-950 миллионов евро, в то время как в августе компания ожидала 550-850 миллионов.
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Uniper была образована 1 января 2016 года в рамках реорганизации компании E.ON, в результате которой бизнес традиционной энергетики был выделен в отдельную фирму. Uniper принадлежит российская "дочка" - "Юнипро", в состав которой входят Яйвинская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, филиал "Э.ОН Инжиниринг" и московское представительство ПАО "Юнипро".
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ТеплоснабжениеUniper
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