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РИА Новости

Марафон "Фотолайк-2020" стартует 16 ноября в "Технограде"

12:12 12.11.2019
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© Фото : пресс-служба "Технограда"Инновационно-образовательный центр "Техноград" на ВДНХ
Инновационно-образовательный центр Техноград на ВДНХ
© Фото : пресс-служба "Технограда"
МОСКВА, 12 ноя - Пресс-служба инновационно-образовательного комплекса "Техноград". В инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ 16 ноября пройдет семейный фотомарафон "Фотолайк-2020", приуроченный к старту одноименного ежегодного конкурса для молодых фотографов от Московского педагогического государственного университета. Креативное мероприятие ориентировано как на профессионалов, так и на любителей фотоискусства.
Посетителям представят экспозицию фоторабот победителей прошлых лет – начинающих талантливых фотографов среди школьников и студентов средне-специальных и высших учебных заведений. Для создания собственных шедевров организованы четыре фотозоны: "Тетрис-челендж", "Фотобудка" и две тематические зоны - "Калейдоскоп" и "Магия".
Параллельно в лекционных залах будут проходить мастер-классы и выступления профессионалов фотоиндустрии: Лара Лармани - один из ведущих экспертов-практиков в области коммерческого репортажа, бизнес-съемки и рекламной фотографии, Илья Рашап – блогер, один из самых успешных и цитируемых российских фотографов, талантливый преподаватель и журналист Борис Ульзибат - фотограф, журналист, путешественник, Илья Лукьянов - профессиональный фотограф, эксперт по студийному осветительному оборудованию и фототехнике, преподаватель фотографии с десятилетним стажем и другие авторитетные спикеры.
Гости научатся понимать современное искусство, выбирать любительскую фототехнику, работать со светом и тенью, узнают об основах композиции. Приглашенные эксперты расскажут, как за один год поменять профессию и стать востребованным фотографом, раскроют нюансы авторского права применительно к фотографиям и фотобизнесу в целом и многое другое.
"Такие образовательные программы предназначены, в первую очередь, для обмена опытом. Кроме того, креативное пространство "Технограда" позволяет максимально погрузиться в творческую атмосферу, расширить кругозор и найти единомышленников. "Фотолайк 2020" призван не только зарядить положительными эмоциями, но и подарить вдохновение, которое так важно в этом деле", – отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.
Мероприятие продлится целый день с 11.00 до 19.00 в павильонах "Арт.Техноград" и "Урбан.Техноград". Участия в фотомарафоне бесплатное по предварительной регистрации на сайте.
Мероприятие проходит при поддержке ПроАнтураж, Best Memories, Фотоколледж, Школа фотографии Андрея Рогозина, LikeMe Studio, UHD, а также следующих партнеров - МАСТ, SkyPhoto, Photar.ru, Photocasa.ru, mos-holidays.ru, Skyeng.
Справочно:
"Техноград" — уникальный инновационно-образовательный комплекс на ВДНХ, предлагающий новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для жителей и гостей столицы. Здесь представлены инновационные образовательные программы по более чем 40 наиболее востребованным профессиям на рынке труда и профессиям будущего по 6 направлениям: услуги для населения, креативные индустрии, цифровые технологии, городская инфраструктура, промышленность, предпринимательство и социальные навыки.
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