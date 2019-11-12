Мединский поздравил писателя Юрия Полякова с 65-летием

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил Юрия Полякова с 65-летием, отметив особый слог, безупречный вкус и активную гражданскую позицию писателя.
"Яркий и самобытный писатель, один из наиболее видных и популярных литераторов современности, вы в полной мере реализовали свой талант, существенно обогатив отечественную словесность. Ваше щедрое дарование нашло воплощение в жизнеутверждающих романах, красочных стихах и замечательных пьесах. Созданные вами тексты отличают не только особый слог и безупречный вкус, но и удивительная внутренняя свобода, огромная художественная сила, а их тематика неизменно созвучна проблемам эпохи", - говорится в поздравительной телеграмме.
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Министр отметил, что писатель в своих книгах ведет с читателями "честный и открытый диалог на изящном русском языке",
"Особо отмечу, что вы успешно возглавляете общественный совет при Минкультуры России, всегда занимаете активную политическую и гражданскую позицию по широкому кругу вопросов, не оставаясь безучастным к судьбе Родины", - подчеркнул Мединский.