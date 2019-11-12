Мединский поздравил писателя Юрия Полякова с 65-летием

"Яркий и самобытный писатель, один из наиболее видных и популярных литераторов современности, вы в полной мере реализовали свой талант, существенно обогатив отечественную словесность. Ваше щедрое дарование нашло воплощение в жизнеутверждающих романах, красочных стихах и замечательных пьесах. Созданные вами тексты отличают не только особый слог и безупречный вкус, но и удивительная внутренняя свобода, огромная художественная сила, а их тематика неизменно созвучна проблемам эпохи", - говорится в поздравительной телеграмме.