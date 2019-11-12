Губернатор Смоленщины ввел особый режим для областного руководства

"С сегодняшнего дня, несмотря на то, что и ранее спрос с вас был высок, я ввожу особый режим – больше никаких поблажек и послаблений никому не будет. Иллюзий прошу не питать. Минимальная мера наказания – стропроцентное депремирование, максимальная – увольнение", - заявил глава региона на оперативном рабочем совещании членов администрации Смоленской области.

"Я готов работать с вами до того момента, насколько здесь доведется работать мне, но я вас предупреждаю один раз – первый и последний, чтобы потом не было разочарований и обид. Есть задачи, которые стоят перед регионом, областной администрацией, передо мной как ее руководителем, и вами, как моими профильными подчиненными. Их решения справедливо ждут смоляне, требует президент. Если вы не в состоянии это сделать – идите работать в другое место", – заявил Островский.