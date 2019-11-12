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РИА Новости

Губернатор Смоленщины ввел особый режим для областного руководства

11:43 12.11.2019
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© Фото пресс-службы правительства Смоленской областиГубернатор Смоленской области Алексей Островский
Губернатор Смоленской области Алексей Островский
© Фото пресс-службы правительства Смоленской области
СМОЛЕНСК, 12 ноя – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский ввел особый режим для региональной администрации при работе в рамках реализации региональных проектов в составе национальных, сообщает пресс-служба областной администрации.
"С сегодняшнего дня, несмотря на то, что и ранее спрос с вас был высок, я ввожу особый режим – больше никаких поблажек и послаблений никому не будет. Иллюзий прошу не питать. Минимальная мера наказания – стропроцентное депремирование, максимальная – увольнение", - заявил глава региона на оперативном рабочем совещании членов администрации Смоленской области.
При этом Островский отметил, что никому не желает потерять свои должности.
"Я готов работать с вами до того момента, насколько здесь доведется работать мне, но я вас предупреждаю один раз – первый и последний, чтобы потом не было разочарований и обид. Есть задачи, которые стоят перед регионом, областной администрацией, передо мной как ее руководителем, и вами, как моими профильными подчиненными. Их решения справедливо ждут смоляне, требует президент. Если вы не в состоянии это сделать – идите работать в другое место", – заявил Островский.
Губернатор Смоленской области Алексей Островский
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Он призвал членов администрации быть более требовательными к своим подчиненным.
"Те, кто не справляются со своими задачами, должны уйти", - сказал глава региона.
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Смоленская областьАлексей Островский
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