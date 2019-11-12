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РИА Новости

Выступление Сергея Лаврова на Парижском форуме мира. Прямая трансляция

13:11 12.11.2019
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие во втором Парижском форуме мира.
Этот форум проводится по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона. Первый раз он состоялся в ноябре прошлого года. Как отмечается на официальном сайте, на форуме "выдвигаются конкретные решения в таких областях, как мир и безопасность, развитие, экология, новые технологии, инклюзивная экономика, культура и образование", а цель его — подтвердить важность многостороннего сотрудничества и коллективных действий.
Лавров находится в Париже с рабочим визитом. На полях форума у него также запланирована встреча с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Ивом Ле Дрианом.
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Эммануэль МакронСергей ЛавровВ миреПолитика
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