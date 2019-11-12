Выступление Сергея Лаврова на Парижском форуме мира. Прямая трансляция

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие во втором Парижском форуме мира.
Этот форум проводится по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона. Первый раз он состоялся в ноябре прошлого года. Как отмечается на официальном сайте, на форуме "выдвигаются конкретные решения в таких областях, как мир и безопасность, развитие, экология, новые технологии, инклюзивная экономика, культура и образование", а цель его — подтвердить важность многостороннего сотрудничества и коллективных действий.
Лавров находится в Париже с рабочим визитом. На полях форума у него также запланирована встреча с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Ивом Ле Дрианом.