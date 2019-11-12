Выступление Сергея Лаврова на Парижском форуме мира. Прямая трансляция

Этот форум проводится по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона. Первый раз он состоялся в ноябре прошлого года. Как отмечается на официальном сайте, на форуме "выдвигаются конкретные решения в таких областях, как мир и безопасность, развитие, экология, новые технологии, инклюзивная экономика, культура и образование", а цель его — подтвердить важность многостороннего сотрудничества и коллективных действий.