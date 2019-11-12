На Урале суд прекратил дело о жестоком убийстве мужчиной котов жены

Ранее пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых сообщал, что мужчина после ссоры с супругой топором зарубил двух ее питомцев – кошку Муру и кота Кокоса, после чего снимки убитых питомцев отправил жене, пригрозив аналогичной расправой. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по факту жесткого обращения с домашними животными, по которому ему грозило лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Также, по данным суда, мужчина обвинялся по статье "Истязание".