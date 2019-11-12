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РИА Новости

На Урале суд прекратил дело о жестоком убийстве мужчиной котов жены

11:34 12.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Сухоложский районный суд Екатеринбурга закрыл уголовное дело об убийстве местным жителем двух котов своей жены в связи с примирением супругов, следует из данных картотеки суда.
Ранее пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых сообщал, что мужчина после ссоры с супругой топором зарубил двух ее питомцев – кошку Муру и кота Кокоса, после чего снимки убитых питомцев отправил жене, пригрозив аналогичной расправой. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по факту жесткого обращения с домашними животными, по которому ему грозило лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Также, по данным суда, мужчина обвинялся по статье "Истязание".
"Прекращение уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим", – говорится в картотеке суда.
Решение суда готовится изучить региональная прокуратура, чтобы вынести решение об обжаловании, уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Прокуратура в ходе предварительного судебного заседания возражала против удовлетворения ходатайства о прекращении уголовного дела. Поскольку суд данное решение принял, прокуратура после получения постановления суда изучит его на предмет наличия оснований или отсутствия таковых на предмет обжалования", – сказала собеседница агентства.
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Валерий ГорелыхЕкатеринбургПроисшествия
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