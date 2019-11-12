Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-12T10:30Z
https://ria.ru/20191112/1560834448.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155582/03/1555820362_0:350:3019:2048_1036x0_80_0_0_a717cbbd3491465cd12a6e2d9baeda32.jpg
РИА Новости

На Кубани потушили четыре очага лесных пожаров

10:30 12.11.2019
88
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ Кубань во время тушения пожара
Сотрудник МЧС РФ Кубань во время тушения пожара
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 12 ноя - РИА Новости. Четыре очага лесных пожаров ликвидированы за минувшие сутки в Северском районе Кубани, действующими остаются ещё три, сообщает ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю.
Ранее ведомство сообщало о борьбе с пожарами в Северском районе Кубани, там был развернут оперативный штаб, привлекалась авиация. Местные власти организовали круглосуточный мониторинг. Было решено привлечь специалистов с горноспасательной подготовкой к тушению пожаров на склонах и в местах со сложной рельефной местностью.
"По состоянию на 10.00 мск 12 ноября, на территории Северского района действует три очага природных пожаров, два из них локализованы. За сутки удалось ликвидировать четыре очага", - говорится в сообщении.
Сотрудник лесохраны во время ликвидации лесного пожара в Богучанском районе Красноярского края
11 октября, 13:09
Рослесхоз усилит взаимодействие с МЧС в борьбе с лесными пожарами
К тушению привлечена группировка в составе 387 человек и 67 единиц техники. В целях мониторинга применяется беспилотник, дополнительно привлечены специалисты надзорной деятельности, патрули обследуют очаги возгораний.
000000
Обсудить 0
КубаньКраснодарский крайПроисшествия
Рекомендуем
Певец Максим Леонидов
Максим Леонидов: "Всегда занимаюсь только тем, за что могу отвечать"
Сотрудник МЧС РФ Кубань во время тушения пожара
На Кубани начали проверку в связи с лесными пожарами
Работники коммунальных служб устраняют последствия прорыва паропровода на территории завода пивоваренной компании Балтика в Санкт-Петербурге
В Петербурге четыре человека пострадали в результате ЧП на заводе "Балтики"
Здание Государственной Думы РФ
Дни Удмуртской республики открылись в Госдуме
Автобус перевернулся в регионе Аджария. 12 ноября 2019
В Грузии 15 человек пострадали при ДТП с автобусом
Цифровая среда и гранты онлайн: как технологизация меняет благотворительность
Социальное служение обсудят на крупнейшем церковном форуме в Москве
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
В Ленинградской области пожар вспыхнул рядом с территорией Северной ТЭЦ
Вид города Владикавказа
Северная Осетия привлекла около 900 млн рублей по программе развития СКФО
Городская дума и Администрация Барнаула
В Барнауле устранили аварию на трубопроводе
Пожар в одном из зданий Морозовских казарм в Твери
В Твери загорелось одно из зданий Морозовских казарм
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назначил нового главу Полтавской областной госадминистрации
Юрий Кара
Медведев поздравил режиссера Юрия Кару с юбилеем
Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов
В ДНР готовы приступить к разминированию в районе Петровского 13 ноября
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда
На Урале арестовали подозреваемого в попытке изнасилования девочки
Скрипач, дирижер, народный артист России Сергей Стадлер перед пленарным заседанием Санкт-Петербургского международного культурного форума в Главном штабе Эрмитажа.
В Эрмитажном театре покажут новую постановку оперы Моцарта "Дон Жуан"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:16В ЛНР сомневаются, что Киев примет новый закон о статусе Донбасса
19:13Глава СПЧ призвал разобраться в деле Вересова и Половца
19:11СК проверяет обстоятельства ДТП с полицейским, сбившим пешехода в Воронеже
19:09Лавров: Страны БРИКС отвергают применение силы без санкции Совбеза ООН
19:08Лавров назвал задачу России в ходе председательства в БРИКС
19:06Лавров рассказал о стабилизирующей роли БРИКС на мировой арене
19:05Германия поддержала усилия Египта и ООН по деэскалации в Израиле
19:03В МИД Мексики прокомментировали предоставление убежища Моралесу
19:02В ДНР поддержали предложение ОБСЕ о новых участках отвода сил в Донбассе
18:57СК предъявил обвинение ранее судимому Вересову после угроз судье Мосгорсуда
18:53Экс-президент США Джимми Картер успешно перенес операцию
18:51ЛДПР разработает проект о ликвидации органов опеки
18:50В Новой Зеландии попытались найти "российский след" в выборе птицы года
18:38Ростуризм выступил за паритетность "свободы воздуха" с другими странами
18:36Киев избегает возобновления соцвыплат жителям Донбасса, заявили МИД ДНР
18:36Бундестаг рассмотрит поправки к газовой директиве ЕС
18:33В России иностранец собрал более 400 штрафов за нарушение ПДД
18:31Ереван сообщил о гибели армянских католических священников в Сирии
18:31СМИ: В Таиланде отставной генерал полиции застрелил двух человек в суде
18:29Министр культуры Франции посетит Москву в декабре
Лента новостейМолния