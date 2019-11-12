На Кубани потушили четыре очага лесных пожаров

КРАСНОДАР, 12 ноя - РИА Новости. Четыре очага лесных пожаров ликвидированы за минувшие сутки в Северском районе Кубани, действующими остаются ещё три, сообщает ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю.
Ранее ведомство сообщало о борьбе с пожарами в Северском районе Кубани, там был развернут оперативный штаб, привлекалась авиация. Местные власти организовали круглосуточный мониторинг. Было решено привлечь специалистов с горноспасательной подготовкой к тушению пожаров на склонах и в местах со сложной рельефной местностью.
"По состоянию на 10.00 мск 12 ноября, на территории Северского района действует три очага природных пожаров, два из них локализованы. За сутки удалось ликвидировать четыре очага", - говорится в сообщении.
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К тушению привлечена группировка в составе 387 человек и 67 единиц техники. В целях мониторинга применяется беспилотник, дополнительно привлечены специалисты надзорной деятельности, патрули обследуют очаги возгораний.