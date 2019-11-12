В Мосприроде объяснили осеннее цветение морозника в Москве

"Осеннее цветение морозника можно объяснить оттепелью после холодов. В Европе наблюдается цветение морозника чёрного даже в декабре-январе связанное с оттепелью, отсюда его второе название Рождественская роза. Цветение морозника чёрного в Аптекарском огороде также связано с оттепелью после холодов, к тому же климатические условия на территории огорода более благоприятные и мягкие нежели на природных территориях Москвы", - сообщил Кунафин.