В Мосприроде объяснили осеннее цветение морозника в Москве

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Осеннее цветение морозника в "Аптекарском огороде" связано с оттепелью после холодов в Москве, а также с тем, что на территории сада более благоприятные и мягкие нежели на природных территориях, сообщил РИА Новости специалист "Мосприроды" Азамат Кунафин.
Ранее в социальных сетях появилось сообщение, что в "Аптекарском огороде" расцвел Подснежник. Однако в пресс-службе сада сообщили РИА Новости, что расцвел не Подснежник, а Морозник. Там же отметили, что раннее цветение связано с потеплением.
"Осеннее цветение морозника можно объяснить оттепелью после холодов. В Европе наблюдается цветение морозника чёрного даже в декабре-январе связанное с оттепелью, отсюда его второе название Рождественская роза. Цветение морозника чёрного в Аптекарском огороде также связано с оттепелью после холодов, к тому же климатические условия на территории огорода более благоприятные и мягкие нежели на природных территориях Москвы", - сообщил Кунафин.
Специалист добавил, что цветок Морозник чёрный вид из альпийских гор южной Европы, однако на территории России встречаются другие виды из рода морозник - кавказский, восточный и краснеющий. Всего в этом роде 14 видов и все они ядовиты.
"Цветут преимущественно ранней весной в России в начале апреля, а в Европе в марте. С этим и связано его русское название морозник - выдерживают непродолжительные отрицательные температуры во время цветения", - добавил специалист.