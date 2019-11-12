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РИА Новости

На Урале арестовали подозреваемого в попытке изнасилования девочки

09:52 12.11.2019
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© РИА Новости / Павел КомаровСтатуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда
© РИА Новости / Павел Комаров
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда . Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Суд в городе Миасс Челябинской области арестовал на 2 месяца мужчину, подозреваемого в попытке изнасилования школьницы, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе городского суда.
По данным источника в правоохранительных органах региона, 9 ноября в 21.25 у дома по улице Нижнезаводской в Миассе мужчина пытался изнасиловать 13-летнюю девочку. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 4 статьи 131 УК РФ (попытка изнасилования). Был задержан подозреваемый 1975 года рождения, неработающий, ранее судимый по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Местные СМИ поясняют, что подозреваемого смог задержать родственник девочки, услышавший крик о помощи, который и удерживал его до приезда полиции.
Работа полиции
3 сентября, 18:38
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"Мужчине Миасским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - сказала собеседница агентства.
Он будет находиться под арестом до 10 января 2020 года, уточнила она.
В следственном управлении СК по региону не прокомментировали данное уголовное дело.
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Следственный комитет РФРоссияЧелябинская областьПроисшествия
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