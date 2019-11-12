На Урале арестовали подозреваемого в попытке изнасилования девочки

По данным источника в правоохранительных органах региона, 9 ноября в 21.25 у дома по улице Нижнезаводской в Миассе мужчина пытался изнасиловать 13-летнюю девочку. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 4 статьи 131 УК РФ (попытка изнасилования). Был задержан подозреваемый 1975 года рождения, неработающий, ранее судимый по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Местные СМИ поясняют, что подозреваемого смог задержать родственник девочки, услышавший крик о помощи, который и удерживал его до приезда полиции.