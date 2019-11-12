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РИА Новости

Медведев поздравил режиссера Юрия Кару с юбилеем

09:47 12.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЮрий Кара
Юрий Кара
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Юрий Кара. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил режиссера Юрия Кару с 65-летием, отметив, что его фильмы вошли в число знаковых кинолент отечественного кинематографа, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Режиссер, сценарист и продюсер Юрий Кара 12 ноября отмечает 65-летие.
"Кинематограф стал для вас главным делом жизни, призванием и судьбой. Ваш талант режиссёра, сценариста и актера ценят миллионы зрителей в России и за её пределами. Ваши фильмы входят в число знаковых кинолент российского кинематографа", - говорится в телеграмме.
Режиссер Юрий Кара. Архивное фото
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Премьер добавил, что режиссер в своём творчестве обращается к самым острым и неоднозначным темам истории и современности, к великим литературным произведениям и к сложнейшим философским вопросам. По словам Медведева, за судьбами героев фильмов режиссера нередко стоят целые эпохи во всей их сложности и противоречивости.
По словам Медведева, вызывают искреннее уважение талант и самоотдача режиссера, а также умение твёрдо отстаивать свои жизненные принципы, независимость взглядов, эрудиция и мудрость.
"Очень важно, что эти качества вы стремитесь воспитать и в ваших учениках – молодых одарённых кинематографистах. Вы помогаете им в полной мере проявить своё дарование, найти собственный путь в искусстве", - добавил Медведев.
Успех на режиссерском поприще принесла Юрию Каре дипломная работа во ВГИКе "Завтра была война" (1987) по повести Бориса Васильева, визуально стилизованная под киноизображение 1930-х годов. Кинокартина была продана в 48 стран мира.
В 1988 году он снял фильм "Воры в законе", который стал лауреатом премии "Трех К" (конъюнктура, коммерция, китч).
В 1994 году он снял "Мастера и Маргариту" по Михаилу Булгакову. При производстве фильма было заключено и подписано более пяти тысяч контрактов, договоров, гарантийных писем с киностудиями, различными структурами, частными лицами, задействовано около трех тысяч исполнителей, включая массовку.
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КультураБорис ВасильевДмитрий МедведевВГИКМихаил БулгаковМоскваРоссия
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