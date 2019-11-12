В Приморье завели дело против пытавшихся вывезти из страны лапы медведей

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении двух иностранцев, которые пытались вывезти из России лапы медведей и тигра, сообщает пограничное управление Уголовное дело возбуждено в отношении двух иностранцев, которые пытались вывезти из России лапы медведей и тигра, сообщает пограничное управление ФСБ РФ по Приморскому краю.

В понедельник Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что пограничное управление ФСБ по Приморскому краю пресекло попытку незаконно вывезти за границу более 240 лап медведей, две лапы амурского тигра и два бивня мамонта. Задержаны два гражданина РФ и два иностранца. Проводится разбирательство.

"В отношении иностранных граждан возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных статьями 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов…"), 322 УК РФ ("Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации). Разбирательство продолжается, по его окончании будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

По данным пограничников, ценный груз хотели вывезти из России в районе поселка Барабаш. Доставить дериваты должны были двое иностранцев. В Приморье они прибыли через пункт пропуска "Краскино". Пособники из числа российских и иностранных граждан встретили их, снабдили контрабандой и отправили в направлении государственной границы. Контрабандистов задержали пограничники, изъяты 44 лапы гималайского медведя и 2 лапы амурского тигра.