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РИА Новости

В Приморье завели дело против пытавшихся вывезти из страны лапы медведей

06:13 12.11.2019
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© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ РФ
© ЦОС ФСБ РФ
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Сотрудники ФСБ РФ. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении двух иностранцев, которые пытались вывезти из России лапы медведей и тигра, сообщает пограничное управление ФСБ РФ по Приморскому краю.
В понедельник Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что пограничное управление ФСБ по Приморскому краю пресекло попытку незаконно вывезти за границу более 240 лап медведей, две лапы амурского тигра и два бивня мамонта. Задержаны два гражданина РФ и два иностранца. Проводится разбирательство.
"В отношении иностранных граждан возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных статьями 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов…"), 322 УК РФ ("Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации). Разбирательство продолжается, по его окончании будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
По данным пограничников, ценный груз хотели вывезти из России в районе поселка Барабаш. Доставить дериваты должны были двое иностранцев. В Приморье они прибыли через пункт пропуска "Краскино". Пособники из числа российских и иностранных граждан встретили их, снабдили контрабандой и отправили в направлении государственной границы. Контрабандистов задержали пограничники, изъяты 44 лапы гималайского медведя и 2 лапы амурского тигра.
Позже в гараже и дома у причастных к контрабанде нашли 198 лап медведя, четыре пакета с частями тел неустановленных животных, две части бивня мамонта.
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ФСБ РФРоссияПриморский крайБезопасностьПроисшествия
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