Крупнейшую в Сирии ГЭС восстанавливают на севере страны

ЭТ-ТАБКА (Сирия), 12 ноя - РИА Новости. Крупнейшую гидроэлектростанцию восстанавливают в городе эт-Табка в провинции Крупнейшую гидроэлектростанцию восстанавливают в городе эт-Табка в провинции Ракка на севере Сирии , сейчас она работает примерно на 50%, сообщил гендиректор ГЭС Валад Дарвиш.

Самую большую в стране ГЭС построили полвека назад. Несколько лет здесь хозяйничали боевики ИГ*. До войны ГЭС обеспечивала электроэнергией значительную часть страны. Сегодня она работает едва ли на 10% от возможностей. Сейчас ГЭС впервые за 6 лет переходит под контроль правительственных сил.

По словам Дарвиша, ГЭС состоит из восьми гидроагрегатов, каждый из которых вырабатывает 105 мегаватт. В общей сложности плотина, если работает на полную мощность, вырабатывает 840 мегаватт. Сейчас работают только четыре турбины.

"После боевиков станция была в очень плохом состоянии. Механические блоки были заминированны, электронные блоки они сожгли... Мы восстановили четыре турбины... Нам не хватает запчастей для их ремонта. Из восьми повреждённых гидроагрегатов мы собрали четыре, используя запчасти одних турбин для ремонта других", - сказал Дарвиш журналистам.

Представитель Центра по примирению враждующих сторон Владимир Варнавский заявил в свою очередь, что восстановление ГЭС "повлечет за собой развитие социальной инфраструктуры, промышленности, увеличение количества рабочих мест, снижение социальной напряженности и возвращение к мирной жизни как Заевфратья, так и страны в целом".