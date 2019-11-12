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РИА Новости

Армия Боливии заявила, что поддержит полицию в противодействии мародерам

04:01 12.11.2019
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© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsПротесты в Боливии
Протесты в Боливии
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
МЕХИКО, 12 ноя - РИА Новости. Главком вооруженных сил Боливии Уильямс Калиман сообщил во вторник, что в полицейских операциях против групп мародёров будут участвовать армейские подразделения.
"Военное командование приказало приступить к проведению совместных операций с боливийской полицией для избежания кровопролития", - заявил журналистам Калиман, видео заявления опубликовано в Twitter гостелерадио Боливии RTP Bolivia.
Ранее полиция Ла-Паса запросила помощи у военных, не справляясь с ситуацией на улицах.
По словам главнокомандующего, участие в совместных операциях против групп вандалов будет пропорциональным.
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Калиман подчеркнул, что армия никогда не откроет огонь по мирному населению, и вновь призвал население страны к миру.
В понедельник с протестами на улицы вышли сторонники подавшего в отставку президента Боливии Эво Моралеса. Толпа вооруженных людей направилась из города Эль-Альто в соседний Ла-Пас, фактически полностью разрушив полицейский участок в Эль-Альто.
Из-за действий протестующих был эвакуирован парламент, где в это время проходило заседание с участием второго вице-спикера сената, которой должны перейти бразды правления в стране.
На состоявшихся 20 октября выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Ряд стран - Венесуэла, Куба, Мексика - заявили, что в Боливии произошел госпереворот.
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