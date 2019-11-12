Армия Боливии заявила, что поддержит полицию в противодействии мародерам

МЕХИКО, 12 ноя - РИА Новости. Главком вооруженных сил Главком вооруженных сил Боливии Уильямс Калиман сообщил во вторник, что в полицейских операциях против групп мародёров будут участвовать армейские подразделения.

"Военное командование приказало приступить к проведению совместных операций с боливийской полицией для избежания кровопролития", - заявил журналистам Калиман, видео заявления опубликовано в Twitter гостелерадио Боливии RTP Bolivia.

Ранее полиция Ла-Паса запросила помощи у военных, не справляясь с ситуацией на улицах.

По словам главнокомандующего, участие в совместных операциях против групп вандалов будет пропорциональным.

Калиман подчеркнул, что армия никогда не откроет огонь по мирному населению, и вновь призвал население страны к миру.

В понедельник с протестами на улицы вышли сторонники подавшего в отставку президента Боливии Эво Моралеса. Толпа вооруженных людей направилась из города Эль-Альто в соседний Ла-Пас, фактически полностью разрушив полицейский участок в Эль-Альто.

Из-за действий протестующих был эвакуирован парламент, где в это время проходило заседание с участием второго вице-спикера сената, которой должны перейти бразды правления в стране.