В МЧС рассказали, как выжить, провалившись под лед

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Выход на еще неокрепший лед крайне опасен для жизни, безопасной для человека считается толщина льда не менее десяти сантиметров, предупреждает Выход на еще неокрепший лед крайне опасен для жизни, безопасной для человека считается толщина льда не менее десяти сантиметров, предупреждает МЧС России

Спасатели советуют принимать решение о выходе на лед, только зная его точную толщину. Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой.

Следует помнить, что лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также вблизи деревьев, кустов и камыша. Его прочность можно определить визуально: лед голубого цвета достаточно крепкий, белый в два раза менее прочный, а серый, матово-белый или с желтоватым оттенком – совсем ненадежный.

Не рекомендуется выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости, например, в туман, снегопад или дождь. При этом нельзя проверять лед на прочность ударом ноги. Во время рыбалки запрещено пробивать много лунок на ограниченной площади и собираться на льду большими группами. Важно, чтобы каждый рыболов имел при себе спасательное средство - длинную палку или веревку.

При переходе водоема по льду на лыжах лучше всего пользоваться проложенной лыжней. При ее отсутствии нужно отстегнуть крепления и снять петли лыжных палок с кистей рук. Рюкзак или ранец необходимо повесить на одно плечо.

МЧС советует при провале под лёд не паниковать, не делать резких движений и по возможности стабилизировать дыхание. Надо постараться раскинуть руки в стороны и зацепиться за кромку льда. После этого следует осторожно лечь грудью на край полыньи и забросить на лед сначала одну, а потом другую ногу.