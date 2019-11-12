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РИА Новости

В МЧС рассказали, как выжить, провалившись под лед

03:13 12.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкЗапрещающий знак на озере Байкал в поселке Култук
Запрещающий знак на озере Байкал в поселке Култук
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Выход на еще неокрепший лед крайне опасен для жизни, безопасной для человека считается толщина льда не менее десяти сантиметров, предупреждает МЧС России.
Спасатели советуют принимать решение о выходе на лед, только зная его точную толщину. Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой.
Следует помнить, что лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также вблизи деревьев, кустов и камыша. Его прочность можно определить визуально: лед голубого цвета достаточно крепкий, белый в два раза менее прочный, а серый, матово-белый или с желтоватым оттенком – совсем ненадежный.
Не рекомендуется выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости, например, в туман, снегопад или дождь. При этом нельзя проверять лед на прочность ударом ноги. Во время рыбалки запрещено пробивать много лунок на ограниченной площади и собираться на льду большими группами. Важно, чтобы каждый рыболов имел при себе спасательное средство - длинную палку или веревку.
Показательные тактические учения по ликвидации чрезвычайной ситуации
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При переходе водоема по льду на лыжах лучше всего пользоваться проложенной лыжней. При ее отсутствии нужно отстегнуть крепления и снять петли лыжных палок с кистей рук. Рюкзак или ранец необходимо повесить на одно плечо.
МЧС советует при провале под лёд не паниковать, не делать резких движений и по возможности стабилизировать дыхание. Надо постараться раскинуть руки в стороны и зацепиться за кромку льда. После этого следует осторожно лечь грудью на край полыньи и забросить на лед сначала одну, а потом другую ногу.
Если лед выдержал, нужно, перекатываясь, медленно ползти к берегу. Ползти необходимо в ту сторону, откуда пришли, поскольку там лед уже проверен на прочность. Ни в коем случае нельзя давать спасенному из холодной воды человеку алкоголь, резюмирует МЧС.
Сотрудник МЧС России
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Земля - РИА НаукаМЧС РФРоссияОбщество
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