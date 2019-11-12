В Славянске умер ветеран, оставивший надпись на Рейхстаге, пишут СМИ

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Ветеран-фронтовик Семен Усачев, участвовавший во взятии Берлина и оставивший надпись на Рейхстаге, умер в украинском Славянске на 95-м году жизни, сообщает украинское издание "Родина".
Издание отмечает, что Усачев известен тем, что 9 мая 1945 года расписался на Рейхстаге, и этот момент попал на фотографию, которая спустя время стала основой для открытки - в 1985 году ее издали тиражом 1,5 миллиона штук.
Сам ветеран, как утверждает издание, когда вспоминал тот момент, говорил, что кто-то дал ему мел для записи. Мужчина встал на край борта грузового автомобиля Studebaker и написал первое, что ему пришло в голову: "9.5.45. Усачев".
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