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РИА Новости

В Госдуме обсудят законопроект о праве силовиков сбивать дроны-нарушители

00:33 12.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник обсудит во втором чтении законопроект, разрешающий силовикам уничтожать дроны-нарушители.
Законопроект, разрешающий ФСО, Росгвардии, МВД и ФСБ уничтожать незаконно используемые беспилотники, был внесен в Госдуму в январе этого года, однако перед первым чтением комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции принял решение о доработке.
На заседании 24 октября профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции поддержал подготовленные ко второму чтению поправки, в соответствии с которыми порядок принятия решения о пресечении нахождения дрона в воздушном пространстве, а также перечень должностных лиц, уполномоченных на пресечение полетов беспилотников, будет определяться руководителем соответствующего органа (ФСБ, СВР, ФСО, МВД, Росгвардии).
"Предложенные поправки не содержат новых запретов или ограничений на использование беспилотников. Не секрет, что беспилотные летательные аппараты все активнее входят в нашу жизнь, становятся доступнее. Поэтому главная цель нашего законопроекта - решить правовые вопросы таким образом, чтобы сделать использование беспилотников максимально безопасным", - отметил глава комитета Василий Пискарев.
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Служба внешней разведки РФГосдума РФФСБ РФАлександр ХинштейнМоскваБезопасностьОбщество
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