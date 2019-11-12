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РИА Новости

В Ростове огласят приговор по делу крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"*

00:26 12.11.2019
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Сотрудники ФСБ РФ
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Сотрудники ФСБ РФ. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд во вторник огласит приговор по уголовному делу о крымской ячейке запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Оглашение приговора планируется в 10.00 мск 12 ноября", - сказал он.
По делу проходят Муслим Алиев, Инвер Бекиров, Вадим Сирук, Рефат Алимов, Арсен Джеппаров, Эмир-Усеин Куку, обвиняемые в организации либо участии в террористической организации и приготовлении к насильственному захвату власти.
Согласно материалам дела, в сентябре 2015 года Алиев и Бекиров создали в Ялте и Алуште республики Крым ячейку террористической организации, целью которой, в частности, было создание всемирного исламского халифата. В ячейку вошли Сирук, Куку, Алимов и Джеппаров, которые занимались вербовкой местных жителей и вели скрытную антиконституционную деятельность, считает следствие. Они были задержаны в начале 2016 года.
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Дело в первый раз было передано в суд в начале 2018 года. В конце июня один из обвиняемых - украинец Куку - объявил голодовку, требуя освобождения из мест заключения УИС РФ граждан Украины. Подсудимого направили в специализированное медучреждение ФСИН России. Спустя три недели он прекратил голодовку.
Позже суд вернул уголовное дело в прокуратуру Крыма для устранения препятствий его рассмотрения судом. В марте 2019 года дело во второй раз поступило в суд и рассматривалось с 4 апреля. В судебном заседании все обвиняемые свою вину отрицали.
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*Террористическая организация, запрещенная в России
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Федеральная служба исполнения наказаний РФКрымРостов-на-ДонуРоссияПроисшествия
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