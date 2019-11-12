Шойгу прибыл в Египет, где проведет переговоры с президентом ас-Сиси

КАИР, 12 ноя - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Египет, где планируются переговоры с президентом Абдельфаттахом ас-Сиси, также министр возглавит российскую делегацию на 6-м заседании российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству, сообщила журналистам во вторник пресс-секретарь российского военного ведомства Россияна Марковская.
"В рамках работы совместной комиссии также предусмотрена отдельная встреча с министром обороны и военной промышленности Арабской Республики Египет генерал-полковником Мухаммадом Ахмедом Заки", - сказала Марковская.
"Основными темами предстоящих переговоров станут вопросы международной и региональной безопасности, ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также приоритетные темы российско-египетского военного и военно-технического сотрудничества", - сказала Марковская.