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РИА Новости

Шойгу прибыл в Египет, где проведет переговоры с президентом ас-Сиси

00:23 12.11.2019
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
КАИР, 12 ноя - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Египет, где планируются переговоры с президентом Абдельфаттахом ас-Сиси, также министр возглавит российскую делегацию на 6-м заседании российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству, сообщила журналистам во вторник пресс-секретарь российского военного ведомства Россияна Марковская.
"В рамках работы совместной комиссии также предусмотрена отдельная встреча с министром обороны и военной промышленности Арабской Республики Египет генерал-полковником Мухаммадом Ахмедом Заки", - сказала Марковская.
"Основными темами предстоящих переговоров станут вопросы международной и региональной безопасности, ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также приоритетные темы российско-египетского военного и военно-технического сотрудничества", - сказала Марковская.
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