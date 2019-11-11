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РИА Новости
Республика Татарстан

Финская компания разработает идеи по рекультивации иловых полей в Казани

20:54 11.11.2019
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© Depositphotos / MaykovNikitaГород Казань
Город Казань
© Depositphotos / MaykovNikita
КАЗАНЬ, 11 ноя - РИА Новости. Татарстан и финская компания Kaukointernational подписали меморандума о взаимопонимании, в рамках которого финские партнёры разработают предложения по рекультивации иловых полей Казани, сообщает министерство экологии и природных ресурсов республики.
Президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник встретился с представителями компании Kaukointernational. Глава республики отметил, что вопросы развития энергоэффективности и переработки отходов – "чистая" энергетика – заслуживают самого серьезного внимания, и Татарстан готов к сотрудничеству с финскими партнёрами в этом направлении.
"Состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между министерством экологии и природных ресурсов Татарстана, Агентством инвестиционного развития республики, МУП "Водоканал" и компанией Kaukointernational (Финляндия). Документ стал итогом встречи президента Татарстана Рустама Минниханова и президента компании Ниилеса Айролы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на основании соглашения финская компания приступает к разработке предложений по рекультивации иловых полей Казани. По прошествии трёх месяцев Kaukointernational готова представить презентацию предложений. Представители компании в ходе встречи представили свой опыт закрытия полигонов ТБО и иловых полей по модели "Hole-in-One", рассказали о деятельности в области очистки стоков, сортировки и переработки отходов, зеленой энергетики.
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Ранее министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков отмечал, что рекультивация иловых полей биологических очистных сооружений канализации Казани предусмотрена проектом "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". На реализацию мероприятий по строительству и реконструкции очистных сооружений в Татарстане на 2019 год предусмотрено выделение более 1,8 миллиарда рублей, в том числе 1,5 миллиарда рублей – из федерального бюджета. На заседании научно-технического совета под председательством Шадрикова были рассмотрены различные предложения по применению технологий для рекультивации иловых полей Казани. В частности, к детальному рассмотрению при реализации проекта были рекомендованы разработка промышленного оборудования для переработки осадков сточных вод в органоминеральные гранулированные удобрения и технология переработки осадков сточных вод с использованием оксида кальция.
Компания Kaukointernational работает в 22 странах мира, предлагая услуги и компетенции в области промышленного строительства, сферах энергоэффективности, переработки отходов, производства биогаза, генерации "чистой" энергии, современных решений для очистки сточных вод и другие.
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Республика ТатарстанРустам МиннихановФинляндияТатарстанВ мире
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