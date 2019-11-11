Финская компания разработает идеи по рекультивации иловых полей в Казани

Отмечается, что на основании соглашения финская компания приступает к разработке предложений по рекультивации иловых полей Казани. По прошествии трёх месяцев Kaukointernational готова представить презентацию предложений. Представители компании в ходе встречи представили свой опыт закрытия полигонов ТБО и иловых полей по модели "Hole-in-One", рассказали о деятельности в области очистки стоков, сортировки и переработки отходов, зеленой энергетики.

Ранее министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков отмечал, что рекультивация иловых полей биологических очистных сооружений канализации Казани предусмотрена проектом "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". На реализацию мероприятий по строительству и реконструкции очистных сооружений в Татарстане на 2019 год предусмотрено выделение более 1,8 миллиарда рублей, в том числе 1,5 миллиарда рублей – из федерального бюджета. На заседании научно-технического совета под председательством Шадрикова были рассмотрены различные предложения по применению технологий для рекультивации иловых полей Казани. В частности, к детальному рассмотрению при реализации проекта были рекомендованы разработка промышленного оборудования для переработки осадков сточных вод в органоминеральные гранулированные удобрения и технология переработки осадков сточных вод с использованием оксида кальция.