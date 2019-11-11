Кузнецова объяснила нежелание детей рассказывать о кибербуллинге

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Отсутствие доверительно выстроенных отношений ребёнка и родителей и недооценка проблемы кибербуллинга со стороны взрослых приводит к нежеланию ребёнка рассказывать об интернет-травле, заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Отсутствие доверительно выстроенных отношений ребёнка и родителей и недооценка проблемы кибербуллинга со стороны взрослых приводит к нежеланию ребёнка рассказывать об интернет-травле, заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова

Ранее исследование Mail.ru Group показало, что большинство подростков (76%) в России не рассказывают родителям о кибербуллинге в свой адрес. Компания также предложила сделать 11 ноября ежегодным Днем борьбы с кибербуллингом.

"Есть склонность к недооцениваю этой проблемы со стороны родителей. То есть, одно дело - реальная угроза и какое-то унижение ребёнка в классе вживую, оффлайн, а другое дело - сообщение, которое тебе приходит в интернете... С одной стороны, недооценивается со стороны родителей угроза и травмирующий фактор этой интернет-травли, а с другой стороны - доверительные отношения, которые выстроены с ребёнком. Именно они являются условием того, что ребёнок будет открыт", - сказала Кузнецова журналистам в понедельник.

Омбудсмен также отметила рост числа обращений, связанных с вопросами дискомфортного пребывания ребёнка в школе, включая проблему кибербуллинга. Так, по данным её аппарата, лишь 17% детей сообщают родителям о том, что они столкнулись с угрозой в интернете. По её словам, отсутствие выстроенных доверительных отношений влияет на нежелание детей рассказывать не только о столкновении с кибербуллингом, но и с другими проблемами: неприятности с одноклассниками или сложности с учебой.

"Поэтому, безусловно, нужно работать в этом направлении: объяснять родителям, что это является очень важным и серьёзным фактором, деструктивно влияющим на психику ребёнка. Необходимо заботиться о том, чтобы дети обладали знанием о безопасном поведении в сети интернет", - сказала Кузнецова, добавив, что дети слишком серьезно воспринимают информацию в интернете.

Кроме того, омбудсмен подчеркнула, что необходимо решать проблему системно: с помощью родителей, школы и организаций. Родители же, в свою очередь, по мнению Кузнецовой, должны увлечь ребёнка какими-либо хобби. Так, происходящее в интернете не будет беспокоить ребёнка, и успехи в новом деле станут для него более значимы, чем сообщения в интернете.