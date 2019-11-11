Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-11T20:43Z
https://ria.ru/20191111/1560825073.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155628/71/1556287164_0:89:2760:1642_1036x0_80_0_0_bfdd341b5d9cf55a57a8e3ee48580190.jpg
РИА Новости

Кузнецова объяснила нежелание детей рассказывать о кибербуллинге

20:43 11.11.2019
788
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Отсутствие доверительно выстроенных отношений ребёнка и родителей и недооценка проблемы кибербуллинга со стороны взрослых приводит к нежеланию ребёнка рассказывать об интернет-травле, заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.
Ранее исследование Mail.ru Group показало, что большинство подростков (76%) в России не рассказывают родителям о кибербуллинге в свой адрес. Компания также предложила сделать 11 ноября ежегодным Днем борьбы с кибербуллингом.
"Есть склонность к недооцениваю этой проблемы со стороны родителей. То есть, одно дело - реальная угроза и какое-то унижение ребёнка в классе вживую, оффлайн, а другое дело - сообщение, которое тебе приходит в интернете... С одной стороны, недооценивается со стороны родителей угроза и травмирующий фактор этой интернет-травли, а с другой стороны - доверительные отношения, которые выстроены с ребёнком. Именно они являются условием того, что ребёнок будет открыт", - сказала Кузнецова журналистам в понедельник.
Омбудсмен также отметила рост числа обращений, связанных с вопросами дискомфортного пребывания ребёнка в школе, включая проблему кибербуллинга. Так, по данным её аппарата, лишь 17% детей сообщают родителям о том, что они столкнулись с угрозой в интернете. По её словам, отсутствие выстроенных доверительных отношений влияет на нежелание детей рассказывать не только о столкновении с кибербуллингом, но и с другими проблемами: неприятности с одноклассниками или сложности с учебой.
Девушка с телефоном
Вчера, 16:45РИА Новости
В СПЧ предложили бороться с кибербуллингом с помощью позитивного контента
"Поэтому, безусловно, нужно работать в этом направлении: объяснять родителям, что это является очень важным и серьёзным фактором, деструктивно влияющим на психику ребёнка. Необходимо заботиться о том, чтобы дети обладали знанием о безопасном поведении в сети интернет", - сказала Кузнецова, добавив, что дети слишком серьезно воспринимают информацию в интернете.
Кроме того, омбудсмен подчеркнула, что необходимо решать проблему системно: с помощью родителей, школы и организаций. Родители же, в свою очередь, по мнению Кузнецовой, должны увлечь ребёнка какими-либо хобби. Так, происходящее в интернете не будет беспокоить ребёнка, и успехи в новом деле станут для него более значимы, чем сообщения в интернете.
"Большинство решений в части обучения детей интернет-безопасности, к сожалению, до сих пор пока на плечах общественных организаций. Тех частных инициатив, которые развиваются в ряде образовательных организаций. Должно быть системное решение на эту тему... и ребёнок должен быть увлечён. Если он увлечён, если его время занято, он не видит проблемы в других сферах своей деятельности", - заключила Кузнецова.
Подросток за компьютером
5 сентября, 14:28РИА Новости
Эксперты рассказали, как защитить ребенка от травли и кибербуллинга
121112
Обсудить 1
Анна КузнецоваРоссияОбщество
Рекомендуем
Пленарное заседание Госдумы РФ
В Госдуме предложили создать реестр кибербуллеров
Обстановка на месте гибели женщины и малолетнего ребенка в Москве
Кузнецова рассказала о состоянии мальчика после падения из окна в Москве
Вид на город Эль-Кувейт сверху
В Кувейте россиянку Марию Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы
Джеймс Ле Мезюрье
В МИД прокомментировали "российский след" в гибели основателя "Белых касок"
Пассажирский самолет в небе
США введут ограничения для авиакомпаний из Малайзии
Ученые обнаружили USS Johnston DD-557
У берегов Филиппин обнаружили самую глубоководную находку времен войны
Вид на гору Ай-Петри и поселок Мисхор со стороны Черного моря в Крыму
Вице-премьер Украины заявил о "войне" с Россией из-за Крыма
Американские военные производят выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) FGM-148 Javelin
Помпео рассказал о поставках оружия Украине для "войны с русскими"
Актриса театра и кино Лорел Григгс
Актриса из фильма "Светская жизнь" умерла в возрасте 13 лет
Евроценты
Мэр итальянского города заплатит штраф 168 килограммами монет
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время заседания коллегии МВД России
Патрушев прокомментировал создание США биологических лабораторий в СНГ
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверяет инцидент с отцепившимися вагонами поезда Москва - Белгород
Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
"Превратилась в чудовище": Соколов рассказал детали убийства аспирантки
Телеведущая Елена Малышева
Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту
Заключен под стражу доцент Соколов: кадры СК
СК показал кадры из квартиры Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:18Депутат предложил выделять парки и пустыри под садоводство
08:18Названа возможная причина пожара в Подмосковье, где сгорели микроавтобусы
08:17Назарбаев призвал создать альянс лидеров, выступающих за безъядерный мир
08:12В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре в частном доме
08:03Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
07:52В подмосковном Раменском на стоянке сгорели 13 микроавтобусов
07:26В Гонконге протестующие вновь устроили транспортный коллапс
07:19В России количество привитых от гриппа выросло до 55,2 миллиона человек
07:06Роскосмос ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный
06:30Моралес вылетел из Боливии в Мексику
06:20Власти Венеции планируют запретить круизным лайнерам заходить в город
06:13В Приморье завели дело против пытавшихся вывезти из страны лапы медведей
05:45NI рассказал, как ненависть Гитлера сделала из России сверхдержаву
05:37Saudi Aramco назвала российскую нефтедобычу одной из самых дорогих в мире
05:34В США госпитализировали экс-президент Джимми Картер
05:12Обложку пластинки, нарисованную Бэнкси, продали за рекордную сумму
05:07Крупнейшую в Сирии ГЭС восстанавливают на севере страны
05:05Производители предложили сделать пивные напитки более крепкими
05:03Моралес находится на борту самолета правительства Мексики
04:48Моралес сообщил, что вылетает из Боливии в Мексику
Лента новостейМолния