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РИА Новости

Генсек ЛАГ обеспокоен продолжающимся насилием в Ираке

20:44 11.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль-Гейт
Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль-Гейт
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль-Гейт. Архивное фото
КАИР, 11 ноя - РИА Новости. Лига арабских государств (ЛАГ) обеспокоена непрекращающимися беспорядками в Ираке, которые сопровождаются насилием и кровопролитием, говорится в опубликованном в понедельник заявлении генерального секретаря организации Ахмеда Абуль Гейта.
"Абуль Гейт с пониманием относится к тому, что государство стремится сохранить контроль над ситуацией в сфере безопасности и не допустить сползания к хаосу, но в то же время испытывает возрастающее беспокойство из-за продолжающегося насилия и отсутствия четких перспектив прекращения кровопролития", - отмечается в документе.
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По словам генсека ЛАГ, только согласие между демонстрантами и политическим руководством страны позволит найти выход из сложившейся ситуации. При этом такое решение должно отвечать национальным интересам Ирака и учитывать требования демонстрантов. "ЛАГ поддерживает Ирак в этот сложный период, надеется, что он сумеет его преодолеть в ближайшее время и выйдет из него еще более сильным и стабильным", - говорится в заявлении панарабской организации.
Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. При этом в столкновениях с силами правопорядка погибли более 300 человек.
Премьер-министр Ирака перед возобновлением демонстраций сообщил о планах провести перестановки в кабмине и изменить закон о выборах. При этом он заявил, что отставка всего правительства повергнет страну в хаос. Ранее власти произвели перестановки в руководстве органов безопасности провинций, где разгорелись протесты.
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Ахмед Абуль ГейтЛига арабских государствИракВ мире
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