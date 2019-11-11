Генсек ЛАГ обеспокоен продолжающимся насилием в Ираке

"Абуль Гейт с пониманием относится к тому, что государство стремится сохранить контроль над ситуацией в сфере безопасности и не допустить сползания к хаосу, но в то же время испытывает возрастающее беспокойство из-за продолжающегося насилия и отсутствия четких перспектив прекращения кровопролития", - отмечается в документе.

По словам генсека ЛАГ, только согласие между демонстрантами и политическим руководством страны позволит найти выход из сложившейся ситуации. При этом такое решение должно отвечать национальным интересам Ирака и учитывать требования демонстрантов. "ЛАГ поддерживает Ирак в этот сложный период, надеется, что он сумеет его преодолеть в ближайшее время и выйдет из него еще более сильным и стабильным", - говорится в заявлении панарабской организации.

Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. При этом в столкновениях с силами правопорядка погибли более 300 человек.