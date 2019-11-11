Патрушев: США "отточили" технологии гибридной войны на Ближнем Востоке

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Ближний Восток в течение многих лет был для США полигоном, на котором Вашингтон "отточил" свои методы гибридной войны, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Многие из подходов и стратегий, которые сегодня Вашингтон пытается продвигать в общемировом масштабе, ранее уже прошли апробацию в отдельно взятых регионах, в первую очередь, на Ближнем Востоке, "по сути, превратившемся в полигон американской геополитики", отметил Патрушев в своей статье "Безопасность России в современном мире" в "Российской газете". "Именно там впервые были широко применены и доведены до совершенства технологии "управляемого хаоса" и "гибридной войны", - добавил секретарь СБ РФ.
По словам Патрушева, "наиболее ярким примером их применения являются операции по ликвидации режимов Саддама Хусейна в Ираке, Муаммара Каддафи в Ливии, попытки свержения Башара Асада в Сирии, а также события "арабской весны". "Эти действия привели к небывалому росту международного терроризма и исламского экстремизма", - отметил Патрушев.
Сама же борьба с терроризмом используется США и их союзниками для продвижения собственных интересов и приоритетов, добавил он. "Так, мы видим, как американцы навязывают странам свою концепцию противодействия насильственному экстремизму, которая не только игнорирует согласованные ООН правовые рамки антитеррора, но и допускает вмешательство во внутренние дела суверенных государств под предлогом поддержки гражданского общества перед лицом авторитарных режимов, действия которых якобы являются первопричиной распространения радикальных настроений", - пишет Патрушев.
При этом под лозунгом борьбы с распространением террористической активности США и ряд других государств наращивают военное присутствие в различных регионах мира, добавил секретарь СБ.