Патрушев: США "отточили" технологии гибридной войны на Ближнем Востоке

По словам Патрушева, "наиболее ярким примером их применения являются операции по ликвидации режимов Саддама Хусейна в Ираке, Муаммара Каддафи в Ливии, попытки свержения Башара Асада в Сирии, а также события "арабской весны". "Эти действия привели к небывалому росту международного терроризма и исламского экстремизма", - отметил Патрушев.

Сама же борьба с терроризмом используется США и их союзниками для продвижения собственных интересов и приоритетов, добавил он. "Так, мы видим, как американцы навязывают странам свою концепцию противодействия насильственному экстремизму, которая не только игнорирует согласованные ООН правовые рамки антитеррора, но и допускает вмешательство во внутренние дела суверенных государств под предлогом поддержки гражданского общества перед лицом авторитарных режимов, действия которых якобы являются первопричиной распространения радикальных настроений", - пишет Патрушев.