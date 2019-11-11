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РИА Новости
Краснодарский край

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство" на Кубани реализован на 85%

18:41 11.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКраснодар
Краснодар
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краснодар. Архивное фото
КРАСНОДАР, 11 ноя - РИА Новости. Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство" в Краснодарском крае реализован более чем на 85%, сообщает администрация региона.
Уточняется, что в понедельник глава региона Вениамин Кондратьев принял участие в заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провел председатель правительства Дмитрий Медведев в режиме видеоконференции.
По словам губернатора, в Краснодарском крае проект "Малое и среднее предпринимательство" реализуется в хороших темпах. "На сегодняшний день освоено 85,3% или 880 миллионов рублей. Его финансирование в этом году составило 1 миллиард рублей", - отметил Кондратьев, слова которого приводятся в сообщении.
"В крае широко развиты меры поддержки малого и среднего бизнеса. Фонд микрофинансирования в этом году докапитализирован на 1 миллиард рублей. Фонд развития бизнеса выдал свыше ста поручительств, что позволило малому бизнесу привлечь 1,5 миллиарда рублей кредитов", – уточнил руководитель региона.
Также, по словам губернатора, более чем на 60% реализованы нацпроекты "Международная кооперация и экспорт" и "Производительность труда и поддержка занятости". "Финансирование нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" на 2019 год превысила 340 миллионов рублей. До конца года все они будут освоены", – пояснил Кондратьев.
Он также отметил, что практически полностью выполнен показатель по экспорту мяса и молока, масложировой продукции и злаков, рыбы и морепродуктов. Объем продукции, отправленной за пределы страны, в этом году должен составить 2,3 миллиарда долларов, уже сейчас он достиг 2 миллиардов долларов. Губернатор добавил, что в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" край вошел в число 16 пилотных регионов, где модернизируются центры занятости.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевКубаньКраснодарский крайЭкономика
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