Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство" на Кубани реализован на 85%

КРАСНОДАР, 11 ноя - РИА Новости. Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство" в Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство" в Краснодарском крае реализован более чем на 85%, сообщает администрация региона.

Уточняется, что в понедельник глава региона Вениамин Кондратьев принял участие в заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провел председатель правительства Дмитрий Медведев в режиме видеоконференции.

По словам губернатора, в Краснодарском крае проект "Малое и среднее предпринимательство" реализуется в хороших темпах. "На сегодняшний день освоено 85,3% или 880 миллионов рублей. Его финансирование в этом году составило 1 миллиард рублей", - отметил Кондратьев, слова которого приводятся в сообщении.

"В крае широко развиты меры поддержки малого и среднего бизнеса. Фонд микрофинансирования в этом году докапитализирован на 1 миллиард рублей. Фонд развития бизнеса выдал свыше ста поручительств, что позволило малому бизнесу привлечь 1,5 миллиарда рублей кредитов", – уточнил руководитель региона.

Также, по словам губернатора, более чем на 60% реализованы нацпроекты "Международная кооперация и экспорт" и "Производительность труда и поддержка занятости". "Финансирование нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" на 2019 год превысила 340 миллионов рублей. До конца года все они будут освоены", – пояснил Кондратьев.