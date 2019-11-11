Патрушев призвал к эффективному использованию человеческого капитала

По его словам, в более широком плане происходит масштабная структурная перестройка мировой экономики. "Движущей силой этого процесса является изменение технологического фундамента развития, прежде всего появление новых технологий в промышленности и энергетике, информационных, био- и нанотехнологий, робототехники, передислокация производительных сил, меняющиеся демографические характеристики", - добавил Патрушев.