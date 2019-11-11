Патрушев призвал к эффективному использованию человеческого капитала

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Опережающее экономическое развитие на основе эффективного использования человеческого капитала необходимо, чтобы обеспечить безопасность России, считает секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
В своей статье "Безопасность России в современном мире" в "Российской газете" Патрушев отметил, что в мировой экономике сейчас возникают серьезные вызовы, которые напрямую угрожают благополучию России и ее граждан.
"Речь идет прежде всего об участившихся попытках получения США односторонних преимуществ в мировой торговле, но не за счет прозрачной конкурентной борьбы, а за счет введения санкций, развязывания торговых войн, экстерриториального применения собственного законодательства, незаконной эксплуатации ресурсов суверенных государств", - отметил Патрушев.
По его словам, в более широком плане происходит масштабная структурная перестройка мировой экономики. "Движущей силой этого процесса является изменение технологического фундамента развития, прежде всего появление новых технологий в промышленности и энергетике, информационных, био- и нанотехнологий, робототехники, передислокация производительных сил, меняющиеся демографические характеристики", - добавил Патрушев.
"Трансформация мирового экономического порядка охватывает традиционные рынки товаров, капиталов, технологий и рабочей силы, а также системы национального управления. Возрастает важность человеческого капитала как фактора опережающего экономического развития государств. Эффективное включение российской экономики в перечисленные процессы представляет собой важную задачу в сфере обеспечения национальной безопасности на долгосрочную перспективу", - резюмировал Патрушев.