Более 35% муниципалитетам отказано в выдаче паспортов готовности

Батарея в подъезде одного из жилых домов, архивное фото

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Промежуточные результаты оценки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов говорят, что по состоянию на 1 ноября 35,4% муниципальных образований получили отказ в выдаче им паспортов готовности, следует из сообщения Промежуточные результаты оценки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов говорят, что по состоянию на 1 ноября 35,4% муниципальных образований получили отказ в выдаче им паспортов готовности, следует из сообщения Ростехнадзора

"По состоянию на 1 ноября проведена оценка готовности 3,303 тысячи (73,8%) муниципальных образований. Из них получили паспорта готовности 2,133 тысячи (64,6%), отказано в выдаче паспортов 1,17 тысячи (35,4%) муниципальным образованиям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество отказов в выдаче паспортов готовности муниципалитетам отмечается в Воронежской, Смоленской, Калининградской, Саратовской, Нижегородской, Волгоградской, Астраханской, Самарской, Омской, Амурской, Сахалинской областях, республиках Чувашия, Хакасия, Бурятия, в Еврейской автономной области, Забайкальском, Хабаровском и Красноярском краях.