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РИА Новости
Теплоснабжение

Более 35% муниципалитетам отказано в выдаче паспортов готовности

18:34 11.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБатарея в подъезде одного из жилых домов, архивное фото
Батарея в подъезде одного из жилых домов, архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Промежуточные результаты оценки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов говорят, что по состоянию на 1 ноября 35,4% муниципальных образований получили отказ в выдаче им паспортов готовности, следует из сообщения Ростехнадзора.
"По состоянию на 1 ноября проведена оценка готовности 3,303 тысячи (73,8%) муниципальных образований. Из них получили паспорта готовности 2,133 тысячи (64,6%), отказано в выдаче паспортов 1,17 тысячи (35,4%) муниципальным образованиям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольшее количество отказов в выдаче паспортов готовности муниципалитетам отмечается в Воронежской, Смоленской, Калининградской, Саратовской, Нижегородской, Волгоградской, Астраханской, Самарской, Омской, Амурской, Сахалинской областях, республиках Чувашия, Хакасия, Бурятия, в Еврейской автономной области, Забайкальском, Хабаровском и Красноярском краях.
"Не получившие паспорта готовности муниципальные образования устраняют выявленные нарушения и продолжают подготовку к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов для повторного обращения в территориальные органы Ростехнадзора", - сообщает регулятор.
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ТеплоснабжениеРостехнадзор
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