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РИА Новости
Краснодарский край

На Кубани построят тепличный комплекс за 1,1 миллиарда рублей

18:32 11.11.2019 (обновлено: 18:58 11.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоСотрудница агрофирмы в теплице, где выращивают томаты
Сотрудница агрофирмы в теплице, где выращивают томаты
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
КРАСНОДАР, 11 ноя - РИА Новости. Тепличный комплекс по выращиванию овощей и зелени с объемом инвестиций 1,1 миллиарда рублей построят в Предгорной экономической зоне Краснодарского края в 2020 году, сообщает пресс-служба администрации региона.
Согласно стратегии "Кубань-2030", территория разделена на семь экономических зон. К Предгорной относятся Апшеронский, Белореченский, Лабинский, Мостовский и Отрадненский районы.
"В Мостовском районе в следующем году планируется создать тепличный комплекс по выращиванию овощей и зелени с объемом инвестиций 1,1 миллиарда рублей. В Отрадненском районе к 2021 году появится сеть тепличных комплексов с привлечением 150 миллионов рублей инвестиций", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным краевых властей, в Апшеронском районе планируется строительство термального СПА-курорта "Солнечная поляна". Его общая стоимость составит более 510 миллионов рублей, появится около 200 новых рабочих мест.
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"Самый крупный инвестпроект в Предгорной экономической зоне - модернизация предприятия "ЕвроХим". Именно эта компания сегодня является крупнейшим экспортером на территории края. Регион заинтересован в его развитии и готов оказать поддержку из бюджета на создание условий дальнейшего развития предприятия", - приводятся в сообщении слова министра экономики края Александра Руппеля. Уточняется, что проект планируется к реализации в 2022 году. Объем привлеченных инвестиций составит около 20 миллиардов рублей.
Уточняется, что Предгорная зона уже заявила о 51 инвестпроекте. При этом, по данным министра экономики, 32 проекта требуют снятия инфраструктурных ограничений. "На эти цели потребуется 5,6 миллиарда рублей. Вложение этих средств позволит привлечь в экономическую зону порядка 37 миллиардов рублей инвестиций", - отметил Руппель.
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