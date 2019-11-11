На Кубани построят тепличный комплекс за 1,1 миллиарда рублей

КРАСНОДАР, 11 ноя - РИА Новости. Тепличный комплекс по выращиванию овощей и зелени с объемом инвестиций 1,1 миллиарда рублей построят в Предгорной экономической зоне Тепличный комплекс по выращиванию овощей и зелени с объемом инвестиций 1,1 миллиарда рублей построят в Предгорной экономической зоне Краснодарского края в 2020 году, сообщает пресс-служба администрации региона.

Согласно стратегии "Кубань-2030", территория разделена на семь экономических зон. К Предгорной относятся Апшеронский, Белореченский, Лабинский, Мостовский и Отрадненский районы.

"В Мостовском районе в следующем году планируется создать тепличный комплекс по выращиванию овощей и зелени с объемом инвестиций 1,1 миллиарда рублей. В Отрадненском районе к 2021 году появится сеть тепличных комплексов с привлечением 150 миллионов рублей инвестиций", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным краевых властей, в Апшеронском районе планируется строительство термального СПА-курорта "Солнечная поляна". Его общая стоимость составит более 510 миллионов рублей, появится около 200 новых рабочих мест.

"Самый крупный инвестпроект в Предгорной экономической зоне - модернизация предприятия "ЕвроХим". Именно эта компания сегодня является крупнейшим экспортером на территории края. Регион заинтересован в его развитии и готов оказать поддержку из бюджета на создание условий дальнейшего развития предприятия", - приводятся в сообщении слова министра экономики края Александра Руппеля. Уточняется, что проект планируется к реализации в 2022 году. Объем привлеченных инвестиций составит около 20 миллиардов рублей.