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РИА Новости
Теплоснабжение

"Силмаш" ищет прорывные решения в технологии обработки лопаток турбин

18:31 11.11.2019 (обновлено: 18:34 11.11.2019)
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© РИА НовостиПроизводство турбин на Ленинградском металлическом заводе
Производство турбин на Ленинградском металлическом заводе
© РИА Новости
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. "Силовые машины" объявили конкурс среди инженеров для поиска прорывных решений в технологии обработки турбинных лопаток, говорится в сообщении компании.

"Силовые машины" объявляют о старте открытого технического конкурса "ТехноВызов" для разработчиков управляющих программ и технологических процессов производства. К участию приглашаются инжиниринговые компании и талантливые инженеры, готовые разработать прорывные решения в технологии обработки турбинных лопаток", - говорится в сообщении.

Участникам предстоит создать и защитить проект технологического решения для обработки турбинных лопаток, отработать его в условиях действующего производства и внедрить на партию изделий в соответствии с требованиями к качеству, производительности и минимальным затратам. Победитель получит денежное вознаграждение в размере 20% от подтвержденного годового экономического эффекта.
"Силовые машины" — энергомашиностроительная компания, производящая оборудование для тепловых, атомных и гидроэлектростанций. Компания сейчас реализует масштабный проект создания российского производства газовых турбин средней и большой мощности. Вопросы изготовления и сервисного обслуживания так называемой горячей части, в которую входят лопатки турбин, являются наиболее сложными.
Здание ОАО Силовые машины в Санкт-Петербурге
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В РФ не производятся такие турбины, это основное оборудование для ТЭС с парогазовым циклом импортируется. Отсутствие российских технологий, еще и в условиях западных санкций, стало одной из причин спора с немецкой Siemens о поставках турбин в Крым. Минпромторг сейчас проводит конкурс на получение госсубсидии в размере 7 миллиардов рублей на создание отечественной газовой турбины. Итоги конкурса будут объявлены 25 ноября, но на отбор поступила единственная заявка - от "Силовых машин".
В начале ноября главный конструктор - начальник специального конструкторского бюро газотурбинных установок "Силовых машин" Николай Фокин говорил журналистам, что компания рассматривают возможность создания совместного предприятия по выпуску лопаток для газовых турбин наряду с вариантом создания собственного производства.
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