Патрушев назвал приоритеты России в сфере безопасности

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Борьба с террористическими угрозами на дальних рубежах будет одним из главных приоритетов в сфере безопасности России, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
"Среди ключевых приоритетов нашей страны в сфере безопасности — дальнейшее усиление бескомпромиссной борьбы с глобальной террористической угрозой не только внутри России и по периметру ее границ, но и на дальних рубежах", - пишет Патрушев в своей статье "Безопасность России в современном мире" в "Российской газете".
"Кроме того, национальные интересы и безопасность государства будут обеспечиваться и защищаться в информационно-коммуникационном пространстве", - добавил Патрушев.