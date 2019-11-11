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РИА Новости

Патрушев назвал приоритеты России в сфере безопасности

18:26 11.11.2019 (обновлено: 19:00 11.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Борьба с террористическими угрозами на дальних рубежах будет одним из главных приоритетов в сфере безопасности России, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
"Среди ключевых приоритетов нашей страны в сфере безопасности — дальнейшее усиление бескомпромиссной борьбы с глобальной террористической угрозой не только внутри России и по периметру ее границ, но и на дальних рубежах", - пишет Патрушев в своей статье "Безопасность России в современном мире" в "Российской газете".
"Кроме того, национальные интересы и безопасность государства будут обеспечиваться и защищаться в информационно-коммуникационном пространстве", - добавил Патрушев.
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Николай ПатрушевРоссияВ мире
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