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РИА Новости

Палеонтологи нашли самых древних насекомых, опылявших растения

23:01 11.11.2019
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© Ding-hau YangТак в представлении художника выглядел жук Angimordella burmitina, опыляющий цветы из группы эвдикотов
Так в представлении художника выглядел жук Angimordella burmitina, опыляющий цветы из группы эвдикотов
© Ding-hau Yang
Так в представлении художника выглядел жук Angimordella burmitina, опыляющий цветы из группы эвдикотов
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Ученые обнаружили в янтаре возрастом 99 миллионов лет жука с пыльцой цветковых растений на лапках. Находка доказывает, что уже в середине мелового периода началось опыление цветов насекомыми. Это на 50 миллионов лет раньше, чем считалось. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Фрагмент янтаря из Мьянмы содержит как само насекомое, которому ученые дали имя Angimordella burmitina, так и пыльцу растений из группы эвдикотов — покрытосеменных или цветковых растений. Кроме того, пыльца обнаружена и на лапках насекомого.
Это самый ранний достоверно доказанный факт опыления цветков насекомыми. До этого считалось, что опыление началось в среднем эоцене.
Находка была сделана китайскими учеными из Нанкинского университета. Изучение пыльцы проводил палеоботаник, специалист по самым ранним цветковым растениям на Земле, профессор Индианского университета в Блумингтоне (США) Дэвид Дилчер (David Dilcher). Возраст окаменелости был определен по другим представителям древней фауны, найденным в тех же слоях. В частности, ранее сообщалось о находке в бирманском янтаре аммонита подвида Puzosia (Bhimaites) — первой в мире находке аммонита в ископаемой смоле.
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Дилчер провел морфологический анализ 62 зерен пыльцы из бирманского янтаре, который показал, что найденная пыльца уже прошла эволюционный путь, подготовивший ее к процессу распространения с участием насекомых. Об этом говорят размер зерен, орнаментированная структура их поверхности, способность к комкованию.
О том, что насекомое являлось опылителем, свидетельствуют его физические особенности — форма тела и наличие специализированного ротового аппарата, предназначенного для питания пыльцой. Эти структуры были выявлены с помощью метода рентгеновской микрокомпьютерной томографии.
© Nanjing Institute of Geology and PalaeontologyЖук Angimordella burmitina в янтаре. Окаменелость также содержит 62 пыльцевых зерна цветка эвдикота, что указывает на роль насекомого как опылителя
Жук Angimordella burmitina в янтаре. Окаменелость также содержит 62 пыльцевых зерна цветка эвдикота, что указывает на роль насекомого как опылителя Nanjing Institute of Geology and Palaeontology
© Nanjing Institute of Geology and Palaeontology
Жук Angimordella burmitina в янтаре. Окаменелость также содержит 62 пыльцевых зерна цветка эвдикота, что указывает на роль насекомого как опылителя
С помощью конфокальной лазерной микроскопии порошкообразная пыльца была обнаружена и на лапках жука. Она застряла в волосках, покрывающих конечности насекомого. Для ее обнаружения ученые использовали флуоресцентное освещение, в котором светятся зерна пыльцы, контрастируя с темным хитиновым покровом лапок.
"Очень редко можно найти единый образец, в котором сохранились и насекомое, и пыльца, — приводит слова Дилчера пресс-служба Индианского университета. — Помимо того, что этот образец является самым ранним известным прямым свидетельством опыления растений насекомыми, он прекрасно показывает, как в период расцвета цветковых растения и животные эволюционировали совместно".
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Открытия - РИА НаукаСША
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