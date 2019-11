Палеонтологи нашли самых древних насекомых, опылявших растения

Ученые обнаружили в янтаре возрастом 99 миллионов лет жука с пыльцой цветковых растений на лапках. Находка доказывает, что уже в середине мелового периода началось опыление цветов насекомыми. Это на 50 миллионов лет раньше, чем считалось. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.