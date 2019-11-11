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РИА Новости

Патрушев предупредил о повышении риска возникновения ядерной войны

18:10 11.11.2019 (обновлено: 19:23 11.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Планы США выйти из Договора по открытому небу снижают порог применения ядерного оружия и кратно увеличивают риски для всего мира, прогнозирует секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
По его мнению, эти планы встают в один ряд с выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности и из Договора по ПРО, а также с нежеланием Вашингтона ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и работать над продлением СНВ-III.
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Вчера, 04:58РИА Новости
Россия не намерена выходить из Договора по открытому небу вслед за США
"Все это негативно влияет на предсказуемость военно-стратегической обстановки, в том числе ведет к понижению порога применения ядерного оружия и, соответственно, кратно увеличивает риски для всего человечества", — отметил Патрушев в статье "Безопасность России в современном мире" в "Российской газете".
Ранее председатель комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Элиот Энгел заявил, что обеспокоен сообщениями о возможных планах Вашингтона выйти из Договора по открытому небу. В связи с этим он направил письмо с протестом в Белый дом на имя советника президента по нацбезопасности.
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
21 октября, 10:17Сказано в эфире
США пугают "русским медведем". Что не так с Договором по открытому небуСША обеспокоены технологическими успехами России в выполнении Договора по открытому небу, это и стало причиной их обвинений в адрес Москвы, заявили в Минобороны. Почему претензии к РФ безосновательны, объяснил в эфире радио Sputnik авиаэксперт Владимир Попов.
В Минобороны России заявили, что американские разведчики стали обвинять Москву в нарушении договора, чтобы помешать наблюдательным полетам над своей территорией. Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, указала, что пока никаких заявлений по этому поводу не поступало.
Договор по открытому небу подписан в 1992 году для укрепления доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002-го и позволяет странам-участницам собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
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Николай ПатрушевРоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Чем больше % безумцев у власти, тем больше шансов взлететь на небо всему миру... Но мы то в рай... у нас всё схвачено)
11 ноября, 18:55
Ири на
6120207
ну насчет "угрозы всему человечеству" загнул слегонца.. Россия и США гарантированно уничтожат друг друга.. Европа не факт, что вмешается-значит и не пострадает.. А уж Китай и вся Азия просто в ладоши захлопают от таких перспектив прибрать безхозные пусть и слегка радиактивные территории с нефтью, газом и лесами-реками.. Австралия с Латинской Америкой и Африкой все это шоу будут по новостям смотреть..
11 ноября, 19:29
Илья Беляев
210009
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