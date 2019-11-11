Патрушев предупредил о повышении риска возникновения ядерной войны

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Планы Планы США выйти из Договора по открытому небу снижают порог применения ядерного оружия и кратно увеличивают риски для всего мира, прогнозирует секретарь Совета безопасности Николай Патрушев

По его мнению, эти планы встают в один ряд с выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности и из Договора по ПРО, а также с нежеланием Вашингтона ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и работать над продлением СНВ-III.

"Все это негативно влияет на предсказуемость военно-стратегической обстановки, в том числе ведет к понижению порога применения ядерного оружия и, соответственно, кратно увеличивает риски для всего человечества", — отметил Патрушев в статье "Безопасность России в современном мире" в "Российской газете"

Ранее председатель комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Элиот Энгел заявил, что обеспокоен сообщениями о возможных планах Вашингтона выйти из Договора по открытому небу. В связи с этим он направил письмо с протестом в Белый дом на имя советника президента по нацбезопасности.

В Минобороны России заявили, что американские разведчики стали обвинять Москву в нарушении договора, чтобы помешать наблюдательным полетам над своей территорией. Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, указала, что пока никаких заявлений по этому поводу не поступало.