Патрушев предупредил о повышении риска возникновения ядерной войны

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Планы США выйти из Договора по открытому небу снижают порог применения ядерного оружия и кратно увеличивают риски для всего мира, прогнозирует секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
По его мнению, эти планы встают в один ряд с выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности и из Договора по ПРО, а также с нежеланием Вашингтона ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и работать над продлением СНВ-III.
"Все это негативно влияет на предсказуемость военно-стратегической обстановки, в том числе ведет к понижению порога применения ядерного оружия и, соответственно, кратно увеличивает риски для всего человечества", — отметил Патрушев в статье "Безопасность России в современном мире" в "Российской газете".
Ранее председатель комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Элиот Энгел заявил, что обеспокоен сообщениями о возможных планах Вашингтона выйти из Договора по открытому небу. В связи с этим он направил письмо с протестом в Белый дом на имя советника президента по нацбезопасности.
21 октября, 10:17Сказано в эфиреСША пугают "русским медведем". Что не так с Договором по открытому небуСША обеспокоены технологическими успехами России в выполнении Договора по открытому небу, это и стало причиной их обвинений в адрес Москвы, заявили в Минобороны. Почему претензии к РФ безосновательны, объяснил в эфире радио Sputnik авиаэксперт Владимир Попов.
В Минобороны России заявили, что американские разведчики стали обвинять Москву в нарушении договора, чтобы помешать наблюдательным полетам над своей территорией. Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, указала, что пока никаких заявлений по этому поводу не поступало.
Договор по открытому небу подписан в 1992 году для укрепления доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002-го и позволяет странам-участницам собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.