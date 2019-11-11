Опрос показал, как украинцы оценивают ситуацию в стране

"Считают, что события на Украине развиваются в правильном направлении, 37,5% респондентов (в сентябре так считали 57%, в октябре - 45%), 35% - что события развиваются в неправильном направлении (в сентябре - 17%, в октябре - 29%)", - говорится в тексте опроса.

По данным опроса, 48% респондентов считают, что ситуация в стране в целом по сравнению с началом 2019 года не изменилась. По мнению 26% опрошенных, ситуация ухудшилась, а 15% ответили, что улучшилась.

Кроме того, по сравнению с предыдущими месяцами уменьшилось число тех, кто считает, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в ближайшие нескольких лет (в сентябре 2019 года - 41%, в октябре - 34%, по данным последнего опроса, 29%).