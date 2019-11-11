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РИА Новости

Опрос показал, как украинцы оценивают ситуацию в стране

18:00 11.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраина
Украина
© РИА Новости / Стрингер
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Украина. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Число жителей Украины, которые считают, что события в стране развиваются в правильном направлении, сократилось за месяц на 7,5% и составило 37,5%, свидетельствуют данные опроса, опубликованного в понедельник социологической службой Центра Разумкова.
"Считают, что события на Украине развиваются в правильном направлении, 37,5% респондентов (в сентябре так считали 57%, в октябре - 45%), 35% - что события развиваются в неправильном направлении (в сентябре - 17%, в октябре - 29%)", - говорится в тексте опроса.
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По данным опроса, 48% респондентов считают, что ситуация в стране в целом по сравнению с началом 2019 года не изменилась. По мнению 26% опрошенных, ситуация ухудшилась, а 15% ответили, что улучшилась.
Кроме того, по сравнению с предыдущими месяцами уменьшилось число тех, кто считает, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в ближайшие нескольких лет (в сентябре 2019 года - 41%, в октябре - 34%, по данным последнего опроса, 29%).
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 1 по 7 ноября 2019 года. Опрошены 2,015 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных Киеву частей Донбасса. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.
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