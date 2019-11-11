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РИА Новости
Культура

В Мосгордуме изучат ситуацию со спектаклем по мотивам "Чиполлино"

16:58 11.11.2019 (обновлено: 16:59 11.11.2019)
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© АГН "Москва" / Сергей КиселевЗаседание депутатов Мосгордумы седьмого созыва
Заседание депутатов Мосгордумы седьмого созыва
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Заседание депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В Мосгордуме изучат ситуацию с недопуском на фестиваль любительских театров в Москве спектакля по мотивам сказки Джанни Родари "Чиполлино", сообщил глава комиссии МГД по культуре и массовой коммуникациям Евгений Герасимов.
Ранее сообщалось, что спектакль по мотивам "Чиполлино" театральной студии, действующей при Московском Лианозовском театре, не был допущен к показу на площадке центра культуры "Сцена" в рамках театрального фестиваля. После начала фестиваля директор "Сцены" Анжелика Петрова сообщила, что от спектакля отказались, потому что такое "нельзя показывать на сцене государственного учреждения".
В понедельник состоялось заседание комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, на котором депутат МГД Дмитрий Локтев высказался по поводу этой истории.
"Я считаю, что это недопустимо, что снимаются вроде бы безобидные спектакли... Мы не должны это так оставлять", - сказал Локтев.
В свою очередь председатель комиссии сказал, что разберется в ситуации. "Мы изучим эту ситуацию, что имел право сделать фестиваль, и что имела право сделать площадка. Нужно посмотреть, и вернемся к этому вопросу", - сказал Герасимов.
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КультураМосковская городская думаЕвгений ГерасимовМосква
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