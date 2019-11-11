В Мосгордуме изучат ситуацию со спектаклем по мотивам "Чиполлино"

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В Мосгордуме изучат ситуацию с недопуском на фестиваль любительских театров в Москве спектакля по мотивам сказки Джанни Родари "Чиполлино", сообщил глава комиссии МГД по культуре и массовой коммуникациям Евгений Герасимов

Ранее сообщалось, что спектакль по мотивам "Чиполлино" театральной студии, действующей при Московском Лианозовском театре, не был допущен к показу на площадке центра культуры "Сцена" в рамках театрального фестиваля. После начала фестиваля директор "Сцены" Анжелика Петрова сообщила, что от спектакля отказались, потому что такое "нельзя показывать на сцене государственного учреждения".

В понедельник состоялось заседание комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, на котором депутат МГД Дмитрий Локтев высказался по поводу этой истории.

"Я считаю, что это недопустимо, что снимаются вроде бы безобидные спектакли... Мы не должны это так оставлять", - сказал Локтев.