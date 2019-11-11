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РИА Новости

В Мурманской области двое мужчин погибли, провалившись под лед

16:25 11.11.2019
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
МУРМАНСК, 11 ноя – РИА Новости. Следователи в Мурманской области выясняют обстоятельства гибели двух мужчин, которые провалились под лед озера Имандра, двигаясь на мотобуксировщике, сообщается на сайте регионального СУ СКР.
Отмечается, что в воскресенье в следственный отдел по городу Кандалакша регионального СУ СКР поступило сообщение о том, что двое мужчин – 1985 и 1978 годов рождения - утонули в озере Имандра недалеко от поселка Зашеек Полярнозоринского района. В результате проведенных поисково-спасательных работ спасатели обнаружили тела обоих погибших.
"По данным следствия, мужчины двигаясь на мотобуксировщике по обледенелой поверхности озера, не учли неокрепший слой льда, в результате чего провалились в водоем", - говорится в сообщении.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе со следователем СК России. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти мужчин.
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Следственный комитет РФРоссияМурманская областьПроисшествия
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