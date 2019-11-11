В Мурманской области двое мужчин погибли, провалившись под лед

Отмечается, что в воскресенье в следственный отдел по городу Кандалакша регионального СУ СКР поступило сообщение о том, что двое мужчин – 1985 и 1978 годов рождения - утонули в озере Имандра недалеко от поселка Зашеек Полярнозоринского района. В результате проведенных поисково-спасательных работ спасатели обнаружили тела обоих погибших.