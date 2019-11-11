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РИА Новости

Ушаков оценил возможность контактов Путина и Трампа в ближайшее время

16:11 11.11.2019 (обновлено: 16:15 11.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Возможность контактов президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время не прорабатывается, был вариант встречи на саммите АТЭС, но мероприятие отменилось, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Пока эта тема в практическом плане не обсуждается", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, есть ли наработки относительно новой встречи Путина и Трампа.
Он отметил, что такие варианты "рассматривались в контексте саммита АТЭС в Чили, но, как известно, саммит не состоится".
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