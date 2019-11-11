Ушаков оценил возможность контактов Путина и Трампа в ближайшее время

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Возможность контактов президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время не прорабатывается, был вариант встречи на саммите АТЭС, но мероприятие отменилось, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Пока эта тема в практическом плане не обсуждается", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, есть ли наработки относительно новой встречи Путина и Трампа.
Он отметил, что такие варианты "рассматривались в контексте саммита АТЭС в Чили, но, как известно, саммит не состоится".