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РИА Новости

Путин в понедельник поговорит по телефону с Меркель

16:08 11.11.2019 (обновлено: 19:30 11.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи на полях "Группы двадцати". 29 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи на полях Группы двадцати. 29 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, среди возможных тем - ситуация в Сирии и Ливии, а также кризис на Украине, не исключено, что будет обсуждаться возможность проведения нормандского саммита, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Сегодня состоится телефонный разговор нашего президента с канцлером Германии. Я могу представить, что три темы будут обсуждаться: это внутриукраинский кризис, сирийское урегулирование и ситуация в Ливии. Так что я не исключаю, что лидеры могут затронуть вопрос и о подготовке к возможному саммиту в нормандском формате", - сообщил Ушаков журналистам в понедельник, говоря о возможных сроках проведения нормандского саммита.
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