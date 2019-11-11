Путин в понедельник поговорит по телефону с Меркель

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, среди возможных тем - ситуация в Сирии и Ливии, а также кризис на Украине, не исключено, что будет обсуждаться возможность проведения нормандского саммита, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Сегодня состоится телефонный разговор нашего президента с канцлером Германии. Я могу представить, что три темы будут обсуждаться: это внутриукраинский кризис, сирийское урегулирование и ситуация в Ливии. Так что я не исключаю, что лидеры могут затронуть вопрос и о подготовке к возможному саммиту в нормандском формате", - сообщил Ушаков журналистам в понедельник, говоря о возможных сроках проведения нормандского саммита.