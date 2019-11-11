Путин и Болсонару обсудят двустороннюю повестку на полях саммита БРИКС

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Лидеры России и Бразилии Владимир Путин и Жаир Болсонару на встрече на полях саммита БРИКС планируют обсудить вопросы двусторонней повестки дня и ситуацию в регионе с учетом событий в Боливии, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"С Болсонару была всего одна встреча в Осаке; сейчас будет проведен более углубленный разговор, это, прежде всего, двусторонняя повестка дня и, конечно, актуальные международные проблемы и региональные вопросы, в том числе с учетом ситуации в Боливии", - рассказал Ушаков журналистам, говоря о повестке предстоящей встречи президентов РФ и Бразилии.

На просьбу уточнить, будет ли на этих переговорах обсуждаться тема ОПЕК+, Ушаков пояснил, что это останется на усмотрение самих лидеров, на первом плане в ходе переговоров будет двусторонняя повестка.

"Я не знаю, это лидеры сами определят. Но прежде всего, конечно, будут обсуждены вопросы двусторонней повестки дня", - сказал помощник президента России.