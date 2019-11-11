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РИА Новости

Путин и Болсонару обсудят двустороннюю повестку на полях саммита БРИКС

16:06 11.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Лидеры России и Бразилии Владимир Путин и Жаир Болсонару на встрече на полях саммита БРИКС планируют обсудить вопросы двусторонней повестки дня и ситуацию в регионе с учетом событий в Боливии, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"С Болсонару была всего одна встреча в Осаке; сейчас будет проведен более углубленный разговор, это, прежде всего, двусторонняя повестка дня и, конечно, актуальные международные проблемы и региональные вопросы, в том числе с учетом ситуации в Боливии", - рассказал Ушаков журналистам, говоря о повестке предстоящей встречи президентов РФ и Бразилии.
На просьбу уточнить, будет ли на этих переговорах обсуждаться тема ОПЕК+, Ушаков пояснил, что это останется на усмотрение самих лидеров, на первом плане в ходе переговоров будет двусторонняя повестка.
"Я не знаю, это лидеры сами определят. Но прежде всего, конечно, будут обсуждены вопросы двусторонней повестки дня", - сказал помощник президента России.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 14:22РИА Новости
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На состоявшихся 20 октября выборах президент Боливии Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. Ряд стран - Венесуэла, Куба, Мексика - заявили, что в Боливии произошел госпереворот.
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Жаир БолсонаруЮрий УшаковВладимир ПутинБразилияРоссияВ мире
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